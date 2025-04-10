США и Иран договорились о принципах ядерной сделки

Тегеран поведал о результатах римских переговоров с Вашингтоном: по оценке иранских дипломатов, они были крайне позитивными, так как завершились согласование принципов ядерной сделки. Также для иранской стороны важно, что США пока не нарушают "красные линии", связанные с внеядерными аспектами.

Министр дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи рассказал об итогах второго раунда переговоров с американской делегацией по ядерной сделке, состоявшегося сегодня в Риме при посредничестве оманских дипломатов. Прежде всего он сообщил, что на этой встрече сторонам удалось договориться о целях и принципах нового соглашения об иранской ядерной программе.

Аракчи подчеркнул, что Тегерану и Вашингтону удалось довольно далеко продвинуться в переговорах, установлено взаимопонимание по важнейшим пунктам потенциальной ядерной сделки. Он сообщил, что уже 23 апреля, в ближайшую среду, в Омане соберутся технические эксперты для обсуждения деталей достигнутых договоренностей.

"Сегодня переговоры продолжались четыре часа, также продолжим двигаться вперед. В этот раз нам удалось достичь большего взаимопонимания по ряду вопросов"

– Аббас Аракчи

Важнейшим достижением для иранской стороны стало устранение из повестки дня американских требований по ракетной программе Ирана и иранской внешней политике на Ближнем Востоке. Аббас Аракчи обратил внимание, что переговоры велись только об иранской ядерной программе.

"США до сих пор не поднимали никаких вопросов, выходящих за рамки ядерной программы. Мы заявили, что переговоры связаны только с ядерным вопросом и мы не будем обсуждать что-то большее"

– Аббас Аракчи

Тегеран в целом настроен позитивно. Спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о конструктивности американских переговорщиков. Для Тегерана важно, что американская сторона не пытается нарушить иранские "красные линии".

В свою очередь, МИД Омана опубликовал планы согласовать на втором этапе переговоров Иран-США гарантии отказа Тегерана от создания атомной бомбы. По словам оманских дипломатов, стороны нацелены на обеспечение условий, при которых Тегеран сможет развивать мирные ядерные технологии.

После встречи технических экспертов в среду пройдет четвертый раунд на уровне Аббаса Аракчи и спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа – он уже по традиции будет организован в субботу, 26 апреля.