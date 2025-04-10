США и Иран переводят ядерные переговоры на технический уровень

В оманском посольстве в Риме закончился второй переговорный раунд Тегерана и Вашингтона по новой ядерной сделке. Тегеран доволен итогами и сообщает о полезности встречи. Третий раунд будет организован между техническими экспертами в ближайшие дни.

В Риме завершился второй раунд непрямых переговоров делегаций США и Ирана по новой ядерной сделке. Согласно оценкам иранских дипломатов, переговоры велись конструктивно и принесли пользу сторонам.

Хотя конкретики по предварительным договоренностям Вашингтона и Тегерана пока нет, известно, что переговорщики решили организовать следующий раунд уже не на уровне высоких представителей сторон, а на техническом уровне. Таким образом, на третью встречу приедут эксперты-ядерщики, которые будут согласовывать параметры реализации пока еще не опубликованного компромисса по иранской ядерной программе.

По данным официальных иранских СМИ, третий, технический раунд переговоров назначен на ближайшее время. Его точные время и место пока неизвестны.

Напомним, что в Риме переговоры велись также через оманских дипломатов, встреча состоялась на территории посольства Омана в Италии. Руководителем иранских переговорщиков вновь выступил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, а с американской стороны главным участником был спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф.