Вестник Кавказа

Иран и США начали второй раунд переговоров по ядерной сделке

Иран и США начали второй раунд переговоров по ядерной сделке
© Фото: пресс-служба МИД Ирана
В Риме начались переговоры Ирана и США. Они проходят в резиденции посла Омана. Иранскую делегацию возглавляет Аббас Аракчи.

В Риме стартовал второй раунд американо-иранских переговоров по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана, передает гостелерадиокомпания ИРИ.

Встреча представителей двух стран проходят в резиденции оманского посла в итальянской столице при посредничестве руководителя дипломатии Омана Бадра аль-Бусаиди.

Иранскую делегацию на переговорах возглавляет глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. Ранее он встретился со итальянским колегой Антонио Таяни.

Первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона состоялся 12 апреля в Маскате. Американскую сторону представлял спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

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