Иран и США начали второй раунд переговоров по ядерной сделке

В Риме начались переговоры Ирана и США. Они проходят в резиденции посла Омана. Иранскую делегацию возглавляет Аббас Аракчи.
В Риме стартовал второй раунд американо-иранских переговоров по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана, передает гостелерадиокомпания ИРИ.
Встреча представителей двух стран проходят в резиденции оманского посла в итальянской столице при посредничестве руководителя дипломатии Омана Бадра аль-Бусаиди.
Иранскую делегацию на переговорах возглавляет глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. Ранее он встретился со итальянским колегой Антонио Таяни.
Первый раунд переговоров Тегерана и Вашингтона состоялся 12 апреля в Маскате. Американскую сторону представлял спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.