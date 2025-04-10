Переговоры с США будут только непрямыми - Иран

Иранская сторона не готова на прямой диалог с США, переговоры в субботу будут непрямыми, сообщил глава МИД Ирана. Он отметил, что это не помешает тому, чтобы прийти к договоренностям.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не пойдет на прямые переговоры с Вашингтоном, при этом добавил, что возможность для договоренностей есть.

"В настоящее время мы будем вести только непрямые переговоры. Очевидно, что по причине угроз, которые озвучивает правительство США, и экономических санкций, а также политики максимального давления против нас мы не можем вести с ними прямые переговоры"

– глава МИД Ирана

Он подчеркнул, что дипломатический путь открыт, и такой формат консультаций не представляет собой что-то сложное. Достичь договоренностей возможно, отметил Аракчи.

Первая ирано-американская встреча состоялась в Омане 12 апреля, вторая, при посредничестве Омана, пройдет в субботу 19 апреля в Италии.

"Завтра мы очень серьезно, с полной волей будем принимать участие в переговорах для поиска решений вокруг иранской мирной ядерной программы"

– глава МИД Ирана