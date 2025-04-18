Вестник Кавказа

Трамп "почти уверен" в возможности заключения сделки США и Ирана

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Президент США Трамп прокомментировал журналистам возможность заключения сделки между США и Ираном по ядерной программе. Он заявил, что "почти уверен" в этом.

Президент США Дональд Трамп почти полностью уверен, что его администрация сможет заключить сделку с Тегераном по иранской ядерной программе. Об этом он заявил журналистам во время пресс-пула Белого дома в аэропорту Морристаун.

Он подчеркнул, что переговоры Ирана и США идут хорошо, поэтому стороны смогут прийти к соглашению.

"Это произойдет, я почти уверен, что это произойдет. Ну, у нас будет что-то, и нам не придется начинать бомбить все вокруг"

- Дональд Трамп

Напомним, что 26 апреля в Омане прошел третий раунд переговоров Ирана и США по ядерной сделке. После него стало ясно, что стороны не имеют соглашения по ряду позиций, согласно данным газеты The Wall Street Journal.

Главным разногласием выступило обогащение урана, что не устраивает Вашингтон. Тегеран же выступает против другого требования оппонента: США хотят, чтобы достигнутые соглашения распространялись не только на ядерную, но и ракетную программу Ирана.

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