Вестник Кавказа

"Мтавари Архи" полностью прекращает вещание с 1 мая

"Мтавари Архи" полностью прекращает вещание с 1 мая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главный оппозиционный телеканал Грузии "Мтавари Архи" окончательно закрывается – его вещание в стране полностью прекратится с 1 мая текущего 2025 года, сообщили в социальных сетях его сотрудники.

Руководство главного оппозиционного телеканала Грузии "Мтавари Архи" приняло решение с 1 мая окончательно прекратить его вещание, написали сегодня в одной из соцсетей сотрудники телеканала.

Как говорится в сообщении, журналисты уже получили уведомление о закрытии от гендиректора "Мтавари" Георгия Габуния, передает Sputnik Грузия.

Впрочем, основатель телеканала, политик Ника Гварамия, относится к происходящему довольно оптимистично.

"Закроется "Мтавари архи", откроется новый. Иначе быть не может, я верю и знаю. Главное, чтобы страна не закрылась, а то потом хоть закрывай, хоть открывай, все потеряет смысл"

- Ника Гварамия

Напомним,  оппозиционное ТВ "Мтавари архи" приостановило вещание еще 15 февраля текущего 2025, назвав причиной этого "искусственно спровоцированный финансовый кризис", и отметив, что сейчас у компании нет денег для оперирования. Поэтому телевидение показывает только заранее записанные шоу и прекращает трансляции информационных выпусков. Все это время компания пыталась восстановить полноценный эфир.

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