Доля России в мировой экономике возросла

Россия увеличила свою долю в глобальной экономике. В 2024 году она достигла максимума за три года. РФ остается четвертой экономикой в мире.

В прошлом году доля России в мировой экономике достигла максимального за три года уровня.

По данным МВФ, экономика РФ, рассчитанная по показателю покупательной способности, в 2024 году составила $6,94 трлн. Россия занимает четвертое место среди крупнейших мировых экономик. Вклад РФ в глобальную экономика в 2024 году вырос до 3,54%, это самый высокий уровень с 2021 года, когда доля РФ была на 0,10 п.п. выше.

Россию по размеру экономик обгоняют Китай, США и Индия, подсчитали в РИА Новости.