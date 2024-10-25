Вестник Кавказа

Главные риски для экономики РФ назвали в ЦБ

Центральный банк РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Центробанка перечислила основные факторы риска для российской экономики. К ним относятся инфляция и охлаждение глобальной экономики.

Основные риски для экономики России назвала сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Одним из главных рисков является большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн. Важно не только то, на сколько в итоге вырастут импортные пошлины, но и то, что рынки живут в постоянной неопределенности"

– Набиуллина

Эта ситуация может привести к дальнейшему снижению цен на нефть, отметила она.

Также на экономику страны влияет инфляция, она превышает целевой уровень четыре года подряд, напомнила глава регулятора.

"Сохраняются риски со стороны рынка труда и инфляционных ожиданий. Инфляция выше цели уже четыре года подряд, и это само по себе задает ее высокую инерцию, которая препятствует быстрому замедлению темпов роста цен"

– Набиуллина

В ЦБ допускают, что в 2025 году уровень ключевой ставки может быть поднят, на заседании 25 апреля она осталась неизменной.

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