Главные риски для экономики РФ назвали в ЦБ

Основные риски для экономики России назвала сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Одним из главных рисков является большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн. Важно не только то, на сколько в итоге вырастут импортные пошлины, но и то, что рынки живут в постоянной неопределенности"
– Набиуллина
Эта ситуация может привести к дальнейшему снижению цен на нефть, отметила она.
Также на экономику страны влияет инфляция, она превышает целевой уровень четыре года подряд, напомнила глава регулятора.
"Сохраняются риски со стороны рынка труда и инфляционных ожиданий. Инфляция выше цели уже четыре года подряд, и это само по себе задает ее высокую инерцию, которая препятствует быстрому замедлению темпов роста цен"
– Набиуллина
В ЦБ допускают, что в 2025 году уровень ключевой ставки может быть поднят, на заседании 25 апреля она осталась неизменной.