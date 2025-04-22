Специалисты МЧС РФ взяли под контроль пожар в порту на юге Ирана

В иранском городе Бендер-Аббас продолжается борьба с пожаром, который начался после мощного взрыва. На месте третьи сутки работают российские спасатели, пожар взят под контроль.

В порту Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас удалось взять под контроль возгорание, ставшее следствием мощного взрыва в порту, в борьбе с огнем в Иране участвуют специалисты МЧС РФ.

"Пламя взято под контроль, режим ЧС с национального понижен до регионального. Можно сказать, что дело идет к финишу. Будем надеяться, что так оно и будет"

– посольство РФ в Тегеране

В диппредставительстве выразили благодарность российским спасателям, которые в тяжелый момент пришли на помощь дружественному Ирану.

Сотрудники МЧС, занятые на пожаре в Бендер-Аббасе, не спят уже третьи сутки, добавили в посольстве.