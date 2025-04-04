Армения не намерена порывать с Россией – Пашинян

Ереван не собирается идти на ухудшение отношений с Москвой и тем более на полный разрыв, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, находясь в Эстонии.

Армянская сторона не стремится к разрыву с Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Данное заявление он сделал на пресс-конференции с эстонским коллегой Кристеном Михалом, которая проходила в Таллине.

Глава Армении подчеркнул, что в основе отношений Москвы и Еревана лежат взаимные интересы сторон. Он обратил особое внимание на то, что в Армении часто можно услышать высказывания, не отражающие реальность.

"У нас вовсе нет намерений обострять, разрывать или портить отношений с Россией"

– Пашинян

Политик добавил, что Армения стремится поддерживать хорошие контакты со всеми международными партнерами.

Напомним, что ранее Пашинян осудил осквернение флагов Азербайджана и Турции, которые было совершено в Ереване на акции, посвященной событиям 1915 года. По словам его пресс-секретаря Назели Багдасарян, глава Армении назвал эти действия безответственными и неприемлемыми провокациями.