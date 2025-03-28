Вестник Кавказа

Пашинян приедет на 9 мая в Москву – Ереван

Пашинян приедет на 9 мая в Москву – Ереван
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет присутствовать на Параде Победы, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, рассказал спикер армянского парламента.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян прилетит в Москву на День Победы и посетит Парад Победы, сообщил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.

Он напомнил, что победа в Великой Отечественной войне – это также победа и армянского народа, так как 300 тыс армян пали на полях сражений ради Победы. Кроме того, уточнил Симонян, армяне участвовали в боях и в армиях союзников.

Ответил Симонян и на вопрос о возможной реакции ЕС на визит армянского лидера в Москву на 80-летие Победы.

"Визит Пашиняна 9 мая в Москву не связан с ЕС или с другими вопросами"

– Симонян

Напомним, что ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас рассказала, что министры многих стран ЕС "воспримут всерьез" участие стран-кандидатов на членство в Европейском союзе в праздничных мероприятиях к 80-летию Победы, которые состоятся в Москве. По словам Каллас, все государства, которые хотят вступить в ЕС, получили соответствующие предостережения.

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