Пашинян обсудил в Эстонии мирный процесс с Азербайджаном

Глава армянского правительства прибыл с визитом в Эстонию накануне. В рамках поездки он провел встречи с эстонским коллегой и президентом этой страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в Эстонию провел встречу с руководством этой страны. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 28 апреля на сайте главы правительства.

В частности, Пашинян пообщался с эстонским коллегой Кристеном Михалом. Одной из обсуждаемых тем стали вопросы нормализации между Арменией и Азербайджаном. Как отметил в ходе переговоров Михал, для Эстонии и Евросоюза очень важен мир на Южном Кавказе.

"Рад тому, что Армения и Азербайджан смогли согласовать текст мирного договора, и Ваше участие, господин премьер-министр, в этом вопросе было очень важным. Надеюсь, что договор будет подписан скоро"

– премьер Эстонии

Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном обсуждался также на встрече Пашиняна с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкна. Было отмечено, что мирное соглашение очень важно для долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Они также поговорили на темы, касающиеся армяно-эстонских отношений, подчеркнув при этом важность перспектив развития политического, экономического и межкультурного взаимодействия.

Кроме того, в ходе поездки в Эстонию армянский премьер провел переговоры с президентом этой страны Аларом Карисом. Стороны отметили многовековые связи между армянским и эстонским народами, обратив внимание на то, что они являются хорошей основой для расширения двустороннего сотрудничества.

Одной из центральных тем встречи стали реформы, реализуемые в Армении в сферах развития демократических институтов, государственного управления, экономики и правосудия. Собеседники также коснулись вопроса мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Помимо этого, Пашинян пообщался в Таллине с председателем парламента Эстонии Лаури Хуссаром. Они поговорили о дальнейшем развитии отношении между Арменией и Евросоюзом и о двустороннем сотрудничестве. Стороны отметили важность межпарламентского взаимодействия между Ереваном и Таллином, в том числе в рамках международных платформ.