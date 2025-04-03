Пашинян летит в Эстонию

Глава армянского правительства проведет встречу с первыми лицами Эстонии. В рамках поездки в эту страну он также пообщается с представителями армянской общины.

В воскресенье, 27 апреля, премьер-министра Армении Никол Пашинян отправился в Эстонию. Об этом пишут местные СМИ.

В рамках поездки глава армянского правительства проведет ряд встреч с официальными лицами Эстонии.

В частности, он встретится с президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом.

После очной встречи премьеры выступят с заявлениями для прессы.

Кроме того, у Пашиняна запланирована встреча с председателем эстонского парламента Лаури Хуссаром.

Глава армянского правительства также собирается побывать в центре e-Estonia Briefing и пообщаться с представителями армянской общины в Эстонии.