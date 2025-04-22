Пезешкиан назвал визит в Баку прелюдией к укреплению доверия с Азербайджаном

Накануне состоялся визит президента Ирана Пезешкиана в Баку. Он назвал его прелюдией к укреплению доверия с Азербайджаном и рассказал о подписании ряда документов с президентом Алиевым.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поделился публикация в связи со своим вчерашним визитом в Баку. В ней он рассказал о достигнутых соглашениях и подписании ряда документов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Вчера в Баку у нас с президентом Азербайджанской Республики, моим дорогим братом Ильхамом Алиевым состоялись договоренности и были подписаны документы"

- Масуд Пезешкиан

Он подчеркнул, что его поездка – прелюдия к укреплению доверия и открытию новых горизонтов для всестороннего сотрудничества в научной, экономической, культурной и сфере безопасности между Азербайджаном и Ираном.

Напоследок Масуд Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева за гостеприимство.

Напомним, что накануне президент Ирана совершил свой первый визит в Азербайджан на посту главы государства. Он прошел в сокращенном формате из-за взрыва и последующего пожара в иранском городе Бендер-Аббас. Масуд Пезешкиан пообещал в ближайшее время еще раз прилететь в Баку.