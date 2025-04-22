Вестник Кавказа

Масуд Пезешкиан: Азербайджан и Иран могут стать центром четырех сторон света

Масуд Пезешкиан: Азербайджан и Иран могут стать центром четырех сторон света
© Фото: сайт президента Ирана
Азербайджану и Ирану уготована судьба перекрестка, соединяющего Восток и Запад, Север и Юг – две страны благодаря своему географическому положению способны создать регион мира, безопасности и процветания.

Сотрудничая во всех сферах, Азербайджан и Иран могут стать ведущими странами региона, становясь не только местом торговли, но и пространством для обмена технологиями, научными знаниями, опытом и технологиями, заявил сегодня на состоявшемся в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан.

"Иран и Азербайджан могут стать перекрестком, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг. У нас такое географическое положение, что мы можем создать эту коммуникацию"

- Масуд Пезешкиан

Сосредоточие транспортных артерий – железных, автомобильных дорог и морских путей - это именно тот перекресток, через который могут пролегать главные транспортные маршруты между Севером и Югом, а также Востоком и Западом - между Россией, Азербайджаном и Ираном, отметил иранский лидер, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Еще один аспект – это научное сотрудничество, вузы двух стран могут и должны контактировать друг с другом, делиться опытом, знаниями в области науки, культуры и технологий.

"Наши бизнесмены, ремесленники могут обмениваться производимой продукцией, навыками и товарами, необходимыми региону. Имеющийся в нашем регионе рынок может удовлетворить потребности всего мира"

- Масуд Пезешкиан

В первую очередь это рынок для Азербайджана и Ирана, а также для стран их ближайшего окружения - Пакистана и Афганистана, - добавил президент Ирана.

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