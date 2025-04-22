Баку приглашает Тегеран принять участие в инфраструктурных проектах – Ильхам Алиев

Азербайджанская сторона приглашает представителей Ирана присоединиться к инфраструктурным проектам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе азербайджано-иранского бизнес-форума, который прошел сегодня в Баку с участием президента Ирана.

Множество инфраструктурных проектов реализуются в Азербайджане по линии государства, и Баку приглашает иранские компании к участию в них, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.

"Железные дороги, автомобильные дороги, коммуникационные линии, линии электропередачи – все эти проекты сегодня входят в нашу основную повестку дня"

– Ильхам Алиев

Глава государства также отметил, что Азербайджан и Иран одновременно участвуют в важных международных проектах, стороны поддерживают тесное взаимодействие в том числе по проекту международного транспортного коридора Север-Юг.

По словам президента, МТК Север-Юг должен играть роль не просто транспортного коридора: необходимо обеспечить условия для открытия вдоль него нового бизнеса, промпредприятий, причем как в Азербайджане, так и в Иране.

Ильхам Алиев также добавил, что договоренности и документы, которые были соответственно достигнуты и подписаны в ходе визита Масуда Пезешкиана в Баку, снова подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу и братство. В целом глава государства оценил политические результаты визита президента Ирана как прекрасные.

Из ряда подписанных документов он особо выделил Совместное заявление президентов.

"Это очень серьезный документ, который указывает нам путь для будущего сотрудничества"

– Ильхам Алиев