Вестник Кавказа

Оверчук заявил о положительном влиянии противостояния в мировой экономике на ЕАЭС

Оверчук заявил о положительном влиянии противостояния в мировой экономике на ЕАЭС
© Фото: Акорда
Алексей Оверчук заявил, что ЕАЭС защищен от фрагментации мировой экономики. Он отметил, что противостояния открывают для стран объединения новые возможности.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что страны ЕАЭС находятся под защитой общего таможенного контура от фрагментации мировой экономики и тарифных конфликтов.

Замглавы российского правительства подчеркнул, что противостояние в мировой экономике открывает для членов Евразийского экономического совета новые возможности.

Он призвал входящие в совет государства оценивать ситуацию и реагировать на новые вызовы. Оверчук добавил, что обстановка положительно повлияет на взаимную торговлю между странами.

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