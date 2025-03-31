Оверчук заявил о положительном влиянии противостояния в мировой экономике на ЕАЭС

Алексей Оверчук заявил, что ЕАЭС защищен от фрагментации мировой экономики. Он отметил, что противостояния открывают для стран объединения новые возможности.
Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что страны ЕАЭС находятся под защитой общего таможенного контура от фрагментации мировой экономики и тарифных конфликтов.
Замглавы российского правительства подчеркнул, что противостояние в мировой экономике открывает для членов Евразийского экономического совета новые возможности.
Он призвал входящие в совет государства оценивать ситуацию и реагировать на новые вызовы. Оверчук добавил, что обстановка положительно повлияет на взаимную торговлю между странами.