Страны ЕАЭС поддержат фермеров финансами

Механизм финансовой помощи проектам в промышленной сфере, заработавший в странах Евроазиатского содружества в минувшем 2024 году, заработает в отношении агропромышленного сектора и его инфраструктуры.

Практика субсидирования кооперации промышленных предприятий стран евроазиатского содружества (ЕАЭС) за счет снижения процентной ставки по кредитам и займам, успешно реализованная в минувшем 2024 году за счет бюджета ЕАЭС, будет перенесена на агропромышленный сектор и его инфраструктуру в наступившем 2025 году, сообщает Минторг Казахстана.

Средства будут выделяться аграриям для развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений, развития животноводства, на переработку сельскохозяйственной продукции и на развитие инфраструктуры АПК, говорится в документах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает Sputnik Казахстан.

Вопрос будет проработан ЕЭК совместно с экспертами всех заинтересованных сторон - комиссия уже начала работу по внесению изменений в нормативно правовую базу ЕАЭС, включая разработку соответствующего проекта, результаты ее работы озвучат на очередном заседании ЕЭК во второй половине года.

Ранее главы государств и правительств стран ЕАЭС неоднократно сетовали на то, что такой механизм финансового содействия жизненно необходим аграриям, учитывая важность этого сектора для их экономики.

Финансовая поддержка поможет фермерам в кооперации с бизнесом из стран ЕАЭС развивать собственные технологии, а также упорядочить логистику цепочек поставок и ресурсного обеспечения, подчеркнули в ведомстве.