Вестник Кавказа

Страны ЕАЭС поддержат фермеров финансами

Страны ЕАЭС поддержат фермеров финансами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Механизм финансовой помощи проектам в промышленной сфере, заработавший в странах Евроазиатского содружества в минувшем 2024 году, заработает в отношении агропромышленного сектора и его инфраструктуры.

Практика субсидирования кооперации промышленных предприятий стран евроазиатского содружества (ЕАЭС) за счет снижения процентной ставки по кредитам и займам, успешно реализованная в минувшем 2024 году за счет бюджета ЕАЭС, будет перенесена на агропромышленный сектор и его инфраструктуру в наступившем 2025 году, сообщает Минторг Казахстана.

Средства будут выделяться аграриям для развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений, развития животноводства, на переработку сельскохозяйственной продукции и на развитие инфраструктуры АПК, говорится в документах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает Sputnik Казахстан.

Вопрос будет проработан ЕЭК совместно с экспертами всех заинтересованных сторон - комиссия уже начала работу по внесению изменений в нормативно правовую базу ЕАЭС, включая разработку соответствующего проекта, результаты ее работы озвучат на очередном заседании ЕЭК во второй половине года.

Ранее главы государств и правительств стран ЕАЭС неоднократно сетовали на то, что такой механизм финансового содействия жизненно необходим аграриям, учитывая важность этого сектора для их экономики.

Финансовая поддержка поможет фермерам в кооперации с бизнесом из стран ЕАЭС развивать собственные технологии, а также упорядочить логистику цепочек поставок и ресурсного обеспечения, подчеркнули в ведомстве.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
780 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 46%

ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 46%

Тбилиси прогнозирует рост инвестиций в страну после $6 млрд от Emaar

Тбилиси прогнозирует рост инвестиций в страну после $6 млрд от Emaar

Объем денежных переводов из РФ в Грузию сократился в два раза

Объем денежных переводов из РФ в Грузию сократился в два раза

На восстановление освобожденных территорий потратят более $11,5 млрд в Азербайджане

На восстановление освобожденных территорий потратят более $11,5 млрд в Азербайджане

Внешний долг Грузии вырос более чем на $700 млн

Внешний долг Грузии вырос более чем на $700 млн

ЕС выделит Палестине 1,6 млрд евро – СМИ

ЕС выделит Палестине 1,6 млрд евро – СМИ

Россия помогла Абхазии с оборудованием для Республиканской больницы

Россия помогла Абхазии с оборудованием для Республиканской больницы

Мировой экономический кризис: что это и сколько их было?

Мировой экономический кризис: что это и сколько их было?

Создавать энергокоридор на Каспии будут на средства АБР и АБИИ

Создавать энергокоридор на Каспии будут на средства АБР и АБИИ

Что за фонд РФПИ: чем он занимается и с кем сотрудничает?

Что за фонд РФПИ: чем он занимается и с кем сотрудничает?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы