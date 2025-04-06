Вестник Кавказа

Трампу угрожает импичмент

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
В Конгрессе заявили об инициировании процедуры импичмента Дональда Трампа. Он является первым президентом в США, в отношении которого процедуру инициировали дважды.

Член Палаты представителей американского Конгресса, демократ от Мичигана Шри Танедар сообщил об инициировании процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Конгрессмен обвинил лидера страны в нарушениях Конституции США и попытке узурпировать власть. Он выдвинул против руководителя американского государства семь обвинений.

"В этой стране у нас президенты, а не короли. Это не просто проступок, это проступок, подлежащий импичменту. Это не лидерство, а тирания. Если мы позволим этому продолжаться, то тем самым мы скажем, что президент выше закона, что Конституция США необязательна"

- Шри Танедар

Отмечается, что политик обвинил Трампа в злоупотреблении исполнительной властью, угрозе военным вторжением в другие страны, посягательстве на свободу слова, тирании, а также коррупции.

Помимо этого, он считает, что Трамп препятствует правосудию и учреждает незаконные органы. В качестве примера Танедар привел ведомство по повышению эффективности работы американского правительства.

Кроме того, по словам конгрессмена, Трамп наделил руководителя данного ведомства Илона Маска правом в одностороннем порядке нарушать Конституцию США.

Ранее о планах инициировать процедуру говорил демократ от Техаса Эл Грин. Трамп является первым президентом США, против которого импичмент инициировали дважды, причем оба случая были во время его первого президентского срока.

Стоит добавить, что сейчас большинство в Сенате и Палате представителей находится в руках республиканцев, что делает попытку импичмента практически невозможной.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1245 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Трамп назвал историческими свои первые 100 дней у власти

Трамп назвал историческими свои первые 100 дней у власти

100 дней Трампа у власти: что обещал, что получилось, а что нет

100 дней Трампа у власти: что обещал, что получилось, а что нет

Трамп &quot;почти уверен&quot; в возможности заключения сделки США и Ирана

Трамп "почти уверен" в возможности заключения сделки США и Ирана

Переговоры по контролю над вооружениями могут возобновить Москва и Вашингтон

Переговоры по контролю над вооружениями могут возобновить Москва и Вашингтон

Лавров рассказал об отношении США к партнерству России с Ираном

Лавров рассказал об отношении США к партнерству России с Ираном

Возможные сроки встречи Путина и Трампа озвучили в МИД России

Возможные сроки встречи Путина и Трампа озвучили в МИД России

Кремль заявил о частичном совпадении с позициями Трампа по Украине

Кремль заявил о частичном совпадении с позициями Трампа по Украине

Карьера американских чиновников будет зависеть от верности идеям Трампа – СМИ

Карьера американских чиновников будет зависеть от верности идеям Трампа – СМИ

Иран и США определили главные разногласия на переговорах

Иран и США определили главные разногласия на переговорах

Российские моряки ранены при американском ударе по Йемену

Российские моряки ранены при американском ударе по Йемену

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы