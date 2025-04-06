Трампу угрожает импичмент

В Конгрессе заявили об инициировании процедуры импичмента Дональда Трампа. Он является первым президентом в США, в отношении которого процедуру инициировали дважды.

Член Палаты представителей американского Конгресса, демократ от Мичигана Шри Танедар сообщил об инициировании процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Конгрессмен обвинил лидера страны в нарушениях Конституции США и попытке узурпировать власть. Он выдвинул против руководителя американского государства семь обвинений.

"В этой стране у нас президенты, а не короли. Это не просто проступок, это проступок, подлежащий импичменту. Это не лидерство, а тирания. Если мы позволим этому продолжаться, то тем самым мы скажем, что президент выше закона, что Конституция США необязательна"

- Шри Танедар

Отмечается, что политик обвинил Трампа в злоупотреблении исполнительной властью, угрозе военным вторжением в другие страны, посягательстве на свободу слова, тирании, а также коррупции.

Помимо этого, он считает, что Трамп препятствует правосудию и учреждает незаконные органы. В качестве примера Танедар привел ведомство по повышению эффективности работы американского правительства.

Кроме того, по словам конгрессмена, Трамп наделил руководителя данного ведомства Илона Маска правом в одностороннем порядке нарушать Конституцию США.

Ранее о планах инициировать процедуру говорил демократ от Техаса Эл Грин. Трамп является первым президентом США, против которого импичмент инициировали дважды, причем оба случая были во время его первого президентского срока.

Стоит добавить, что сейчас большинство в Сенате и Палате представителей находится в руках республиканцев, что делает попытку импичмента практически невозможной.