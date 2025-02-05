Вестник Кавказа

Импичмент Трампа намерены запустить в Конгрессе

Импичмент Трампа намерены запустить в Конгрессе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Конгрессмен, представитель Демократической партии Эл Грин, собирается инициировать отстранение президента США Дональда Трампа от должности. Аналогичные инициативы Грин пытался реализовать и во время первого срока Трампа.

Американский законодатель, член Палаты представителей Конгресса от Техаса и представитель Демократической партии Эл Грин анонсировал запуск импичмента президента Дональда Трампа. Свои планы он озвучил на акции протеста против политики нынешнего президента, которая прошла в Вашингтоне.

Грин образно назвал Трампа Голиафом, себя же сравнил с Давидом. Он пояснил, что намерен в течение месяца собрать материалы для того, чтобы запустить процедуру импичмента.

"Я иду за вами"

– Эл Грин

Стоит отметить, что Грин пытался воплотить в жизнь сценарий импичмента Трампа еще на первом его сроке, причем несколько раз, но все они обернулись ничем. Шансы на то, что конгрессмену удастся реализовать отставку главы государства сейчас, когда Республиканской партии принадлежит большинство в обеих палатах американского парламента, ничтожно малы.

Напомним, за всю историю США импичмент был объявлен всего трем президентам: Эндрю Джонсону в XIX веке, Биллу Клинтону и Дональду Трампу, причем последнему два раза. Ни в одном случае за импичментом не последовала отставка президента – всех их оправдывал Сенат.

Акция протеста против Трампа накануне собрала несколько десятков тысяч человек, недовольных действиями главы государства. Подверглись критике также Илон Маск, который сейчас курирует работу DOGE (ведомство, цель которого – повысить эффективность правительства), министра финансов Скотта Бессента, руководителя Пентагона Пита Хегсета и других представителей администрации Трампа.

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