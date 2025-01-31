Трампу готовят третий импичмент

Демократы хотят предложить вынести импичмент Дональду Трампу. Представитель от партии заявил, что президент заслуживает его после своих слов о Газе.

Член палаты представителей США от демократов Эл Грин сказал, что намерен выступить с предложением вынести американскому президенту Дональду Трампу импичмент.

Конгрессмен заявил, что работа для объявления импичмента ведется. Политик отметил, что собирается внести документ об импичменте "за подлые предложения и деяния".

Грин подчеркнул, что руководитель государства заслуживает импичмента из-за своих планов против сектора Газа.

При этом стоит добавить, что в обеих палатах конгресса республиканцы имеют значительное преимущество. Следует полагать, что импичмент Трампу маловероятен.

Во время своего первого срока Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами.