Вестник Кавказа

Трампу готовят третий импичмент

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Демократы хотят предложить вынести импичмент Дональду Трампу. Представитель от партии заявил, что президент заслуживает его после своих слов о Газе.

Член палаты представителей США от демократов Эл Грин сказал, что намерен выступить с предложением вынести американскому президенту Дональду Трампу импичмент.

Конгрессмен заявил, что работа для объявления импичмента ведется. Политик отметил, что собирается внести документ об импичменте "за подлые предложения и деяния".

Грин подчеркнул, что руководитель государства заслуживает импичмента из-за своих планов против сектора Газа.

При этом стоит добавить, что в обеих палатах конгресса республиканцы имеют значительное преимущество. Следует полагать, что импичмент Трампу маловероятен.

Во время своего первого срока Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1180 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

США расскажут о мирном плане по Украине на Мюнхенской конференции – СМИ

США расскажут о мирном плане по Украине на Мюнхенской конференции – СМИ

Махмуд Аббас высказался против планов Трампа о переселении палестинцев

Махмуд Аббас высказался против планов Трампа о переселении палестинцев

США предложили Ирану новую ядерную сделку

США предложили Ирану новую ядерную сделку

В Иране назвали провальной политику максимального давления Трампа

В Иране назвали провальной политику максимального давления Трампа

Трамп объяснил беспрецедентное давление на Иран

Трамп объяснил беспрецедентное давление на Иран

Трамп призвал снести сектор Газа

Трамп призвал снести сектор Газа

Трамп утвердил политику максимального давления на Иран

Трамп утвердил политику максимального давления на Иран

США возобновят максимальное давление на Иран

США возобновят максимальное давление на Иран

Иран выразил готовность поддержать единую валюту БРИКС

Иран выразил готовность поддержать единую валюту БРИКС

Пашинян надеется, что мир на Южном Кавказе станет приоритетом США

Пашинян надеется, что мир на Южном Кавказе станет приоритетом США

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы