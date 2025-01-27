Дональд Трамп начал торговую войну с Канадой, Мексикой и Китаем

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на продукцию из соседних стран - Мексики и Канады. Они также коснулись Китая. Страны уже объявили об ответных мерах.

Новый президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики, так как с их стороны существуют угрозы, связанные с нелегальными мигрантами и оборотом наркотиков. Об этом американский лидер рассказал в своей социальной сети Truth Social.

"Сегодня я ввел пошлины размером 25% в отношении импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов), а также дополнительные тарифы размером 10% в отношении Китая"

- Дональд Трамп

В ответ на это руководство Канады намереваются ввести 25-процентные пошлины на товары из США на общую сумму 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд). Глава канадского правительства Джастин Трюдо также заявил, что введенные Трампом тарифы затруднят доступ к канадскому никелю, урану и повысят цены на продукты и бензин.

В Мексике тоже отреагировали на меры, введенные Трампом. Президент страны Клаудия Шейнбаум предложила США самим бороться с продажей наркотиков на улицах своих главных городов, чтобы действительно решить проблему.

Китай не остался в стороне и высказался против тарифов Соединенных Штатов Америки на импорт товаров из КНР. Министерство коммерции страны выступило с заявлением, что подаст иск в ВТО для защиты собственных интересов, так как введенные Трампом меры не только не приведут к решению внутренних проблем США, но и испортят сотрудничество между странами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на продукцию из стран Европейского союза из-за того, что ЕС несправедливо относится к компаниям из США.