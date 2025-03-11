Кавелашвили начал визит в Армению

Грузинский президент в рамках поездки в Армению пообщается с ее руководством. Какие именно вопросы будут обсуждаться на предстоящих встречах, на данный момент не сообщается.

Президент Грузии прилетел в Ереван. Об этом сам Михаил Кавелашвили сообщил 28 апреля на своих страницах в соцсетях.

Это первый его визит в Армению в должности главы государства. В столичном аэропорту его встречал Тигран Хачатрян, вице-премьер соседней республики Южного Кавказа.

"Грузию и Армению связывает глубокая и прочная дружба. Рад, что один из первых моих зарубежных визитов – это посещение нашего близкого соседа, что подчеркивает важность наших двусторонних связей"

– Михаил Кавелашвили

В Ереване он пообщается армянским руководством. В частности, у него запланированы встречи с президентом Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном и Католикосом Всех Армян Гарегином II.

Напомним, две недели назад Кавелашвили посещал Баку. В рамках поездки он пообщался с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой. Для грузинского президента это был первый официальный визит в иностранное государство после инаугурации, состоявшейся в конце прошлого года.