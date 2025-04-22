Масуд Пезешкиан посетил мечеть Биби-Эйбат в Баку

Президент Ирана Масул Пезешкиан сегодня, в ходе официального визита в Азербайджан, посетил мечеть Биби-Эйбат. Ранее сегодня состоялись его переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Иранский президент Масуд Пезешкиан в понедельник, в рамках официального визита в Азербайджан, посетил мечеть Биби-Эйбат.

В мечети высокого гостя встретили председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов.

Ранее сегодня Пезешкиан прибыл в Баку с официальным визитом. В столице Азербайджана состоялись его переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Был подписан ряд документов. Кроме того, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан приняли участие в азербайджано-иранском бизнес-форуме.