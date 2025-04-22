Вестник Кавказа

Масуд Пезешкиан посетил мечеть Биби-Эйбат в Баку

Масуд Пезешкиан посетил мечеть Биби-Эйбат в Баку
Президент Ирана Масул Пезешкиан сегодня, в ходе официального визита в Азербайджан, посетил мечеть Биби-Эйбат. Ранее сегодня состоялись его переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Иранский президент Масуд Пезешкиан в понедельник, в рамках официального визита в Азербайджан, посетил мечеть Биби-Эйбат.

В мечети высокого гостя встретили председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов.

Ранее сегодня Пезешкиан прибыл в Баку с официальным визитом. В столице Азербайджана состоялись его переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Был подписан ряд документов. Кроме того, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан приняли участие в азербайджано-иранском бизнес-форуме.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Масуд Пезешкиан посетил мечеть Биби-Эйбат в Баку
Масуд Пезешкиан посетил мечеть Биби-Эйбат в Баку
Масуд Пезешкиан посетил мечеть Биби-Эйбат в Баку
Масуд Пезешкиан посетил мечеть Биби-Эйбат в Баку
Масуд Пезешкиан посетил мечеть Биби-Эйбат в Баку
Масуд Пезешкиан посетил мечеть Биби-Эйбат в Баку
Масуд Пезешкиан посетил мечеть Биби-Эйбат в Баку
Масуд Пезешкиан посетил мечеть Биби-Эйбат в Баку
Масуд Пезешкиан посетил мечеть Биби-Эйбат в Баку
490 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев: проект Аразского коридора привлекает большое внимание

Ильхам Алиев: проект Аразского коридора привлекает большое внимание

Баку приглашает Тегеран принять участие в инфраструктурных проектах – Ильхам Алиев

Баку приглашает Тегеран принять участие в инфраструктурных проектах – Ильхам Алиев

Темой беседы президентов Азербайджана и Ирана стали энергетика и формат &quot;3+3&quot;

Темой беседы президентов Азербайджана и Ирана стали энергетика и формат "3+3"

Баку и Тегеран могут еще больше развивать коридор &quot;Север-Юг&quot; – Пезешкиан

Баку и Тегеран могут еще больше развивать коридор "Север-Юг" – Пезешкиан

Ряд программ и меморандумов о сотрудничестве заключили Баку и Тегеран

Ряд программ и меморандумов о сотрудничестве заключили Баку и Тегеран

Президент Азербайджана заявил о выгоде коридора &quot;Север-Юг&quot;

Президент Азербайджана заявил о выгоде коридора "Север-Юг"

Премьер Израиля может приехать в Азербайджан – СМИ

Премьер Израиля может приехать в Азербайджан – СМИ

Ильхам Алиев проводит переговоры с Масудом Пезешкианом в Баку

Ильхам Алиев проводит переговоры с Масудом Пезешкианом в Баку

Ильхам Алиев выразил соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту

Ильхам Алиев выразил соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту

Ильхам Алиев: Азербайджан и Китай решительно поддерживают суверенитет друг друга

Ильхам Алиев: Азербайджан и Китай решительно поддерживают суверенитет друг друга

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы