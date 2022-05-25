Вестник Кавказа

Надыкто: курорты Северного Кавказа провели успешный зимний сезон

Надыкто: курорты Северного Кавказа провели успешный зимний сезон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курорты Северного Кавказа имели большой успех при проведении зимнего сезона в этом году. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Надыкто.

Прошедший зимний сезон на курортах Северного Кавказа имел большой успех, еще больше туристов ожидается летом, рассказал заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Надыкто.

"По одному лишь Эльбрусу мы имеем посещение 335 тыс человек в этом сезоне. Это не предел, потому что все наши курорты развиваются как всесезонные, мы ожидаем дополнительный приток туристов"

- Владимир Надыкто

Он передал в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ", что цифры еще сводятся. Сейчас подсчитано, что в отелях и гостиницах отдохнуло 3,3 млн человек.

Туристов, отдохнувших на курортах Северного Кавказа, подсчитывают при помощи аналитики больших данных, что позволяет фиксировать как однодневных туристов, так и тех, кто выбрал для проживания не отели и гостиницы.

Напомним, что ранее глава Минэкономики России Максим Решетников заявил, что горнолыжные курорты России приняли за минувший сезон 8,3 млн человек. Наиболее популярными местами стали курорты Губаха в Пермском крае, а также Ведучи, Эльбрус и Архыз на Северной Кавказе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
825 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Власти оценили туристический потенциал Северного Кавказа на 2025 год

Власти оценили туристический потенциал Северного Кавказа на 2025 год

Когда откроется Дом культуры на курорте Домбай?

Когда откроется Дом культуры на курорте Домбай?

На Кавказе будут развивать придорожный сервис для автотуристов

На Кавказе будут развивать придорожный сервис для автотуристов

Власти СКФО смогли нарастить туристический поток в регион

Власти СКФО смогли нарастить туристический поток в регион

В России подсчитали турпоток на Северный Кавказ за I квартал

В России подсчитали турпоток на Северный Кавказ за I квартал

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы