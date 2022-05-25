Надыкто: курорты Северного Кавказа провели успешный зимний сезон

Курорты Северного Кавказа имели большой успех при проведении зимнего сезона в этом году. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Надыкто.

Прошедший зимний сезон на курортах Северного Кавказа имел большой успех, еще больше туристов ожидается летом, рассказал заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Надыкто.

"По одному лишь Эльбрусу мы имеем посещение 335 тыс человек в этом сезоне. Это не предел, потому что все наши курорты развиваются как всесезонные, мы ожидаем дополнительный приток туристов"

- Владимир Надыкто

Он передал в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ", что цифры еще сводятся. Сейчас подсчитано, что в отелях и гостиницах отдохнуло 3,3 млн человек.

Туристов, отдохнувших на курортах Северного Кавказа, подсчитывают при помощи аналитики больших данных, что позволяет фиксировать как однодневных туристов, так и тех, кто выбрал для проживания не отели и гостиницы.

Напомним, что ранее глава Минэкономики России Максим Решетников заявил, что горнолыжные курорты России приняли за минувший сезон 8,3 млн человек. Наиболее популярными местами стали курорты Губаха в Пермском крае, а также Ведучи, Эльбрус и Архыз на Северной Кавказе.