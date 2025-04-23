Китай поддержал перемирие России и Украины на 9 мая

Китай поддерживает объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в период празднования 80-летнего юбилея Победы, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Китай поддерживает все усилия, которые ведут к миру, и надеется, что все имеющие отношение к конфликту стороны продолжат решать кризис через диалог и переговоры"
- Го Цзякунь
Пекин продолжит поддерживать все шаги, способствующие мирному урегулированию. В этом его позиция по конфликту на Украине ясна и последовательна, добавил представитель китайского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что Владимир Путин объявил о перемирии в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне накануне. Уточняется, что оно будет действовать с 00:00 часов 7 мая до 00:00 часов 11 мая.