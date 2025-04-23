Вестник Кавказа

Китай поддержал перемирие России и Украины на 9 мая

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент РФ Путин объявил о временном перемирии в дни празднования юбилея Победы в ВОВ. МИД Китая высказался в поддержку этого решения.

Китай поддерживает объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в период празднования 80-летнего юбилея Победы, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай поддерживает все усилия, которые ведут к миру, и надеется, что все имеющие отношение к конфликту стороны продолжат решать кризис через диалог и переговоры"

- Го Цзякунь

Пекин продолжит поддерживать все шаги, способствующие мирному урегулированию. В этом его позиция по конфликту на Украине ясна и последовательна, добавил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Владимир Путин объявил о перемирии в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне накануне. Уточняется, что оно будет действовать с 00:00 часов 7 мая до 00:00 часов 11 мая.

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