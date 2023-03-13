Вестник Кавказа

Тунис нарастит число авиарейсов в Россию

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Министерство туризма Туниса намерено в ближайшее время нарастить число авиарейсов между в Россию – это позволит сделать выход на рынок пассажирских авиаперевозок между странами еще одной тунисской авиакомпании.

Буквально в ближайшее время добраться на курорты Туниса российским туристам станет значительно удобнее – уже в конце апреля на маршрут выйдет еще один авиаперевозчик, тунисская авиакомпания Express Airline, сообщил министр туризма страны Суфьян Текайя.

"Осуществляются контакты между тунисскими и российскими специалистами по вопросу обеспечения авиасообщения между Тунисом и столицей России Москвой. Рассчитываем, что результаты этих контактов появятся в ближайшие дни"

- Суфьян Текайя

Помимо этого, в стране работают над реализацией целевой программы туризма, для чего задействуют на популярном туристическом направлении из России еще больше авиакомпаний, чтобы улучшить ситуацию с авиаперевозками.

Цель властей страны – довести число российских туристов до прошлых показателей, добавил министр.

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