Вестник Кавказа

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили планы сотрудничества

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили планы сотрудничества
© Фото: кабинет министров Азербайджана
В Эр-Рияде сегодня прошло очередное заседание Совместной правительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией, участники которого обсудили возможности расширения экономических связей между странами.

Эр-Рияд сегодня принимал 8-е заседание Совместной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии в области экономики, торговли, инвестиций, технологий, культуры, спорта и молодежи, сообщили в кабинете министров Азербайджана.

Перед началом заседания прошла двусторонняя встреча сопредседателей комиссии — заместителя премьер-министра Азербайджана Самира Шарифова и министра инвестиций Саудовской Аравии Халида бин Абдулазиза Аль-Фалиха, представители двух стран обменялись мнениями нынешнему состоянию и перспективам развития сотрудничества, передает АЗЕРТАДЖ.

Сопредседатели обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, уделив особое внимание зеленой энергии, поговорили о расширении экспорта ненефтяной продукции и промышленности Азербайджана в Саудовскую Аравию, а также реализации совместных проектов в сфере туризма.

В полном составе участники Совместной комиссии предметно обсудили планы по расширению сотрудничества в экономике, торговле, логистике, инвестиции и других сферах, в том числе - расширении сотрудничества между SOCAR и Saudi Aramco в нефтегазовом секторе, направленном на укрепление позиций компаний на международных рынках.

Участник заседания министр инвестиций Саудовской Аравии Халид бин Абдулазиз Аль-Фалих в своем выступлении отметил необходимость развития торговых связей с Азербайджаном, увеличения товарооборота, а также расширения сотрудничества в области инвестиций, туризма, образования, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, альтернативной и возобновляемой энергетики. Он также выразил готовность саудовских компаний инвестировать в эти сферы.

Также был организован инвестиционный круглый стол Саудовская Аравия–Азербайджан. В мероприятии приняли участие представители правительств обеих стран и крупных деловых кругов.

В рамках визита Самир Шарифов принял участие в 6-м заседании Совместного делового совета Азербайджан–Саудовская Аравия, где рассказал о возможностях углубления экономического сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией, увеличения товарооборота и диверсификации ассортимента продукции.

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