Вестник Кавказа

Саудовская Аравия нарастила экспорт в Азербайджан на 37%

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В начале 2025 года на 37% вырос экспорт товаров из Саудовской Аравии в Азербайджан. Товарооборот между странами составил $7 млн за два месяца.

Государственный таможенный комитет Азербайджана сообщает, что в январе-феврале этого года взаимная торговля между Азербайджаном и Саудовской Аравией вышла на уровень $7 млн.

По сравнению с первыми месяцами 2024 года рост составил 29% - плюс $1,6 млн.

Экспорт из Азербайджана в Саудовскую Аравию составил $484 тыс, что почти на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт вырос на 37,3%, поступило продукции из Саудовской Аравии на сумму $6,5 млн.

За отчетный период торговый оборот АР с Саудовской Аравией составил 0,08% от общего торгового оборота Азербайджана, уточнили в таможенном комитете республики.

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