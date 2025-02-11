Саудовская Аравия нарастила экспорт в Азербайджан на 37%

В начале 2025 года на 37% вырос экспорт товаров из Саудовской Аравии в Азербайджан. Товарооборот между странами составил $7 млн за два месяца.

Государственный таможенный комитет Азербайджана сообщает, что в январе-феврале этого года взаимная торговля между Азербайджаном и Саудовской Аравией вышла на уровень $7 млн.

По сравнению с первыми месяцами 2024 года рост составил 29% - плюс $1,6 млн.

Экспорт из Азербайджана в Саудовскую Аравию составил $484 тыс, что почти на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт вырос на 37,3%, поступило продукции из Саудовской Аравии на сумму $6,5 млн.

За отчетный период торговый оборот АР с Саудовской Аравией составил 0,08% от общего торгового оборота Азербайджана, уточнили в таможенном комитете республики.