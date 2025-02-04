Товарооборот Азербайджана и Ирана вырос на 30%

Азербайджан и Ирана остаются важными торговыми партнерами, что показали данные по возросшему товарообороту за прошлый год.

Торговые отношения Азербайджана и Ирана продолжают развиваться. Товарооборот двух стран вырос на 30% за минувший год, сообщил временный поверенный в делах посольства исламской республики в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан.

Сообщается, что данный показатель стал рекордным за все время торговых отношений двух стран.

Дипломат отметил, что страны активно сотрудничают в ряде отраслей. Баку и Тегеран продолжают воплощать в жизнь проекты в транспортной сфере, энергетике и промышленности.

Отдельно отметил дипломат развитие транспортного коридора Север-Юг, а также сооружение моста Агбенд-Кялаля.