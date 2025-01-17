Ильхам Алиев поздравил Иран с Днем победы Исламской Революции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Верховного лидера Ирана Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана с годовщиной Исламской Революции. Он заявил о важности развития связей между Баку и Тегераном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Верховному лидеру ИРИ Али Хаменеи в связи с национальным праздником Ирана – Днем победы Исламской революции.

"Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран черпают силу из воли наших народов, которые веками жили в условиях дружбы и добрососедства и разделяют общие духовные ценности. Мы придаем особое значение развитию построенных на этих основах межгосударственных отношений и расширению нашего сотрудничества"

– Ильхам Алиев

Глава азербайджанского государства напомнил, что в данный момент в азербайджано-иранскую повестку входит ряд вопросов, которые представляют интерес для обеих сторон. Президент Азербайджана заявил также, что на базе имеющихся возможностей можно добиться углубления сотрудничества Баку и Тегерана.

Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что отношения двух стран, основанные на взаимном уважении и добрососедстве, будут и далее развиваться в интересах обоих государств и народов. Президент убежден в том, что они помогут укреплению региональной стабильности и безопасности.

"В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному и братскому народу Ирана – благополучия и процветания"

– Ильхам Алиев

Кроме того, глава азербайджанского государства поздравил президента Ирана Масуда Пезешкиана.

В поздравительном письме Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан считает особенно важным всестороннее развитие межгосударственных связей между сторонами.

"Отношения между нашими странами исходят из общих исторических, религиозных и культурных ценностей наших народов, связанных друг с другом тесными узами"

– Ильхам Алиев

Глава азербайджанского государства констатировал, что в данный момент Азербайджан и Иран ведут плодотворное сотрудничество в разных сферах, таких как торгово-экономическая и транспортная, энергетика и т.д. Кроме того, по его словам, ситуация благоприятна для дальнейшего увеличения сферы охвата взаимодействия, а также обогащения сотрудничества новым содержанием.

"Верю, что азербайджано-иранские отношения и сотрудничество будут и впредь развиваться и укрепляться на основе принципов дружбы, братства и добрососедства на благо наших стран, во имя стабильности и безопасности региона. В столь замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному и братскому народу Ирана – постоянного благополучия и процветания"

– Ильхам Алиев

Связи Азербайджана и Ирана

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, по каким направлениям Баку заинтересован в развитии конструктивных, взаимовыгодных связей с Тегераном.

"У нас целый круг таких вопросов – и политическое взаимодействие, и экономическое сотрудничество, и завершение проекта транспортного коридора "Север-Юг", и энергетическая тематика. Относительно недавно мы запустили плотины ГЭС на реке Араз. Конечно, в отношениях есть определенные сложности, но поступают сигналы, что правительство Масуда Пезешкиана настроено на преодоление этих сложностей. Посмотрим, насколько будет успешным снятие напряженности с иранской стороны", - сказал он.

"Есть фундаментальные вопросы, по которым нет ожиданий, что они решатся в ближайшее время. Но вместе с тем Азербайджан исходит из того, что добрососедские отношения важны для стабильности в регионе. Поэтому после определенной паузы сейчас опять возобновились активные контакты, сформировался определенный позитив, о чем можно судить в том числе по недавнему визиту помощника президента Хикмета Гаджиева в Тегеран. По некоторым позициям мы вряд ли придем к согласию, но это не означает, что мы не должны сотрудничать. У нас есть общие интересы", - подчеркнул Фарид Шафиев.

По оценке главы правления ЦАМО, в немалой степени нормализацию подходов Ирана к Азербайджану определяет твердость внешней политики Баку. "Азербайджан принципиально противостоит вмешательству в его внутренние дела, являющемуся одной из серьезных проблем. К сожалению, продолжается диверсионная деятельность на территории республики, которая корнями уходит в Иран. В связи с этим Азербайджан усиливает правоохранительные меры", - сообщил он.

"В итоге сейчас мы видим, как с иранской стороны исходит инициатива об улучшении отношений. Именно Тегеран после Карабахской войны резко закрутил очередной виток напряженности – и именно Тегеран сейчас раскручивает его обратно в сторону разрядки, что можно только приветствовать", - заключил Фарид Шафиев.