Вестник Кавказа

Страны БРИКС заинтересованы в создании новой инвестиционной платформы

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В БРИКС могут сформировать новую инвестплатформу. Эту идею поддерживает большинство членов объединения.

Члены БРИКС интересуются созданием новой инвестиционной платформы. Об этом сообщил замглавы МИД России на полях встречи глав МИД стран объединения.

Сергей Рябков отметил, что данную инициативу поддерживает большая часть членов БРИКС.

"Мы ее двигаем в контактах со всеми партнерами по БРИКС. Эта идея находит заинтересованный положительный отклик в большинстве случаев. Я думаю, это тоже один из участков сфокусированной работы в текущем году"

– замглавы ведомства

Кроме того, он указал на то, что в этом году необходимо завершить разработку и утвердить стратегию экономического партнерства БРИКС на ближайшие 5 лет.

Напомним, БРИКС была сформирована в 2006 году. Изначально это объединение состояло из Бразилии, России, Индии и Китая, а затем к ним присоединилась ЮАР.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
610 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Китай и Россия неизменно доверяют друг другу

Китай и Россия неизменно доверяют друг другу

Лавров провел переговоры с китайским коллегой

Лавров провел переговоры с китайским коллегой

Россия со странами БРИКС на 90% перешла на расчеты в нацвалютах - Лавров

Россия со странами БРИКС на 90% перешла на расчеты в нацвалютах - Лавров

Лавров отправился на встречу глав МИД БРИКС в Бразилии

Лавров отправился на встречу глав МИД БРИКС в Бразилии

Зерновая биржа будет создана в рамках БРИКС

Зерновая биржа будет создана в рамках БРИКС

СМИД БРИКС состоится 28-29 апреля в Бразилии

СМИД БРИКС состоится 28-29 апреля в Бразилии

РФ ведет диалог о системе безопасности в Евразии с ОДКБ, ШОС и БРИКС

РФ ведет диалог о системе безопасности в Евразии с ОДКБ, ШОС и БРИКС

Азербайджан претендует на статус технологического лидера

Азербайджан претендует на статус технологического лидера

Армения задумалась о получении статуса наблюдателя в БРИКС

Армения задумалась о получении статуса наблюдателя в БРИКС

Переговоры между США и Россией: почему в Саудовской Аравии?

Переговоры между США и Россией: почему в Саудовской Аравии?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы