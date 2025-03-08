Страны БРИКС заинтересованы в создании новой инвестиционной платформы

В БРИКС могут сформировать новую инвестплатформу. Эту идею поддерживает большинство членов объединения.

Члены БРИКС интересуются созданием новой инвестиционной платформы. Об этом сообщил замглавы МИД России на полях встречи глав МИД стран объединения.

Сергей Рябков отметил, что данную инициативу поддерживает большая часть членов БРИКС.

"Мы ее двигаем в контактах со всеми партнерами по БРИКС. Эта идея находит заинтересованный положительный отклик в большинстве случаев. Я думаю, это тоже один из участков сфокусированной работы в текущем году"

– замглавы ведомства

Кроме того, он указал на то, что в этом году необходимо завершить разработку и утвердить стратегию экономического партнерства БРИКС на ближайшие 5 лет.

Напомним, БРИКС была сформирована в 2006 году. Изначально это объединение состояло из Бразилии, России, Индии и Китая, а затем к ним присоединилась ЮАР.