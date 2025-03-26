Вестник Кавказа

Парламент продлил полномочия комиссии по Саакашвили

Парламент продлил полномочия комиссии по Саакашвили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Депутаты грузинского парламента приняли решение продлить срок полномочий созданной несколько месяцев комиссии, которая расследует преступления, совершенные при правлении партии Михаила Саакашвили.

Комиссия по расследованию преступлений, которые были совершены во время правления партии "Единое национальное движение", сможет проработать еще месяц, сообщил исполнительный секретарь правящей "Грузинской мечты", лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

"Парламентское большинство договорилось и приняло решение, как мы анонсировали в предыдущий период, продлить полномочия парламентской следственной комиссии до 5 июня"

– Мдинарадзе

Он назвал и причины, по которым парламентарии приняли такое решение.

Мдинарадзе подчеркнул, что список преступлений "ЕНД" практически бесконечен, это очевидно в том числе и обществу. И следственная комиссия делает все возможное, чтобы в максимально сжатые сроки проверить хотя бы малую их толику.

Напомним, следственная комиссия была сформирована 5 февраля. Изначально предполагалось, что она будет расследовать преступления, которые были совершены представителями власти в период 2003-2012 годов, когда ЕНД было у власти. Но с первого апреля она получила право также расследовать преступления бывших и действующих чиновников после того, как к власти пришла "Грузинская мечта".

Накануне о том, что комиссия просит продлить срок ее существования, рассказала ее председатель Тея Цулукиани.

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