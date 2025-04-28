Вестник Кавказа

В Москве прошёл международный конкурс имени Кара Караева

В Москве в стенах овального зала библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино прошёл Гала-концерт II Международного конкурса имени Кара Караева для фортепиано и фортепианного ансамбля.

Во II международном конкурсе имени Кара Караева приняло участие более 250 молодых исполнителей из разных стран, городов России и ведущих московских школ. Они соревновались в категориях: фортепиано соло; струнные инструменты соло; духовые инструменты соло; народные инструменты и гитара соло; академический вокал соло и камерно-инструментальный ансамбль до 8 человек.

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