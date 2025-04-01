Вестник Кавказа

Баку и Ташкент свяжут самолеты Centrum Air

Баку и Ташкент свяжут самолеты Centrum Air
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые авиарейсы в мае запустит компания Centrum Air. В расписании появятся прямые рейсы из Ташкента в Баку, а также в Алматы.

Авиакомпания Centrum Air объявила об открытии новых международных направлений. В мае расписание пополнится рейсами Ташкент - Баку и Ташкент - Алматы.

Самолеты в Баку будут летать раз в неделю - по понедельникам. Вылет в 16:15, прибытие в азербайджанскую столицу в 18:20. Обратно вылет в 19:20, прибытие в Ташкент в 22:50. Билеты уже в продаже, перелет туда-обратно обойдется примерно в $250.

Кроме того, с 5 по мая по понедельникам и четвергам самолеты полетят между Ташкентом и Алматы. Рейсы вечерние: из Ташкента в 18:50, из Алматы в 21:25.

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