Баку и Ташкент свяжут самолеты Centrum Air

Новые авиарейсы в мае запустит компания Centrum Air. В расписании появятся прямые рейсы из Ташкента в Баку, а также в Алматы.

Авиакомпания Centrum Air объявила об открытии новых международных направлений. В мае расписание пополнится рейсами Ташкент - Баку и Ташкент - Алматы.

Самолеты в Баку будут летать раз в неделю - по понедельникам. Вылет в 16:15, прибытие в азербайджанскую столицу в 18:20. Обратно вылет в 19:20, прибытие в Ташкент в 22:50. Билеты уже в продаже, перелет туда-обратно обойдется примерно в $250.

Кроме того, с 5 по мая по понедельникам и четвергам самолеты полетят между Ташкентом и Алматы. Рейсы вечерние: из Ташкента в 18:50, из Алматы в 21:25.