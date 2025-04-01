Индия планирует закрыть воздушное пространство для Пакистана – СМИ

Индия рассматривает возможность закрытия воздушного пространства для авиакомпаний из Пакистана и запретить его судам заходить в индийские порты, сообщила газета The Economic Times, ссылаясь на источник в правительстве.
В таком случае Пакистан будет вынужден перенаправлять самолеты через Китай или Шри-Ланку, чтобы добраться до аэропортов в Юго-Восточной Азии. Газета уточняет, что госкомпания Pakistan International Airlines совершает полеты в города Малайзии, Сингапура и Таиланда через воздушное пространство Индии.
При этом в ночь с 28 на 29 апреля на приграничной территории Индии и Пакистана в Джамму и Кашмире произошла стрельба, согласно данным индийской армии.
"В ночь с 28 на 29 апреля пакистанская армия открыла неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля в районах напротив округов Купвара и Барамулла"
- армия Индии
В сообщении отметили, что индийское военные отреагировали быстро и эффективно. В результате инцидента никто не пострадал.
Стоит отметить, что это уже пятая ночь, когда нарушается режим прекращения огня на границе на фоне обострения отношений между Индией и Пакистаном после случившегося в Джамму и Кашмире теракта, жертвами которого стали 26 человек.