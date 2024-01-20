Теракт в Кашмире: что происходит между Индией и Пакистаном?

26 человек погибли и более десяти были ранены в результате обстрела индийских туристов. Террористы скрылись с места преступления. Позднее ответственность за совершенный теракт взяла на себя одна из пакистанских группировок.
Теракт в Кашмире
Расстрел мирных жителей, произошедший рядом с городом Пахалгам, находящимся в 50 километрах от столицы индийской территории Джамму и Кашмир, произошел 22 апреля днем. Все 26 убитых - мужчины, среди раненых есть женщины. Теракт осуществили семь человек, и по данным индийских служб безопасности, четверо или пятеро из них из Пакистана. Армия и полиция Индии ищет преступников в близлежащих районах. Нарендра Моди, премьер-министр Индии, прервал визит в Саудовскую Аравию, чтобы контролировать ситуацию дома.
Кто совершил теракт?
Ответственность за теракт в Кашмире взяла на себя группировка под названием The Resistance Front (”Фронт сопротивления”), созданная в 2019 году. ”Фронт сопротивления” борется за отделение Кашмира от Индии, а также выступает против заселения территории жителями из других индийских регионов.
По мнению индийских официальных лиц, The Resistance Front - подразделение пакистанской вооруженной группировки ”Лашкар-е-Тайба” (запрещенной в РФ), цель которой объединить весь Кашмир под управлением Пакистана. C 2020 года ”Фронт” периодически брал на себя ответственность за теракты и убийства. В июне 2024 года боевики организации напали на автобус с паломниками-индуистами. Тогда погибли 9 человек, более 30 были ранены.
Зачем террористы напали на туристов в Кашмире?
Нападение в Кашмире стало самым массовым терактом в последние несколько лет. Террористы из ”Фронта сопротивления” через социальные медиа, которыми они активно пользуются, заявили, что расстрелянные люди были не просто туристами, а членами индийских секретных служб, под прикрытием занимавшимися разведкой. По словам исполнителей теракта в Пахалгаме, атака должна ”привести в чувство не только Дели, но и всех, кто поддерживает его сомнительные стратегии”.
Почему Кашмир спорная территория?
Кашмир - спорная территория в Гималаях, где конфликт продолжается на протяжении почти 80 лет. Кашмирский конфликт начался в 1947 году, когда Британская Индия, 200 лет находившаяся под управлением Великобритании, была разделена на Индию и Пакистан. На территории Индии проживали в основном индуисты, а на территории Пакистана - мусульмане. В рамках Акта о независимости Индии от 1947 года Кашмир должен был сам решить, к кому присоединиться: к Индии или Пакистану.
Кому принадлежит Кашмир?
Махараджа (лидер) Кашмира хотел, чтобы территория стала независимой, но в итоге присоединился к Индии в обмен на помощь в борьбе с пакистанскими племенами. Пакистан, не смирившись, отправил в регион войска, как и Индия. В результате Пакистан оккупировал треть региона, а Индия - две трети. Часть Кашмира, считающаяся индийской - это Джамму и Кашмир, а также Ладакх, а пакистанский Кашмир - это область Гилгит-Балтистан и самоуправляемый Азад-Кашмир. В Кашмирской долине (Джамму и Кашмир) в основном живут мусульмане, а в Джамму - индуисты.
Войны за Кашмир
За прошедшие 80 лет Индия и Пакистан трижды воевали за Кашмир. К третьему конфликту за регион, который начался в 1999 году, обе страны стали ядерными державами. Сегодня Кашмир по-прежнему причина спора: оба государства заявляют свои права на всю территорию, но управляют лишь теми регионами, которые им удалось получить в 1947 году. Раздел Кашмира на индийский и пакистанский до сих пор не закреплен ни одним документом.
Почему в Кашмире неспокойно?
Вооруженное сопротивление против индийских властей на территории Кашмира, находящегося под управлением Индии, ведется на протяжении десятилетий. Индия традиционно винит Пакистан в поддержке кашмирских сепаратистов. Долгое время Джамму и Кашмир с населением в 10 млн человек был индийским штатом со значительной автономией: со своей конституцией и возможностью самостоятельно принимать решения по всем вопросам, кроме обороны и внешних отношений, однако это не привело к ослаблению сепаратизма. В свою очередь жители пакистанского Кашмира тоже недовольны управлением Исламабада.
Интеграция Кашмира
Ситуация в Кашмире усугубилась шесть лет назад, когда правящая партия Индии, ”Бхаратия джаната парти” лишила Джамму и Кашмир привилегий автономии, решив полностью интегрировать регион. В индийском Кашмире было значительно увеличено присутствие сил безопасности, тысячи местных политических лидеров и активистов были арестованы. Пакистан осудил решение Индии, тем не менее количество терактов в регионе значительно сократилось.
Как Индия отреагировала на теракт в Кашмире?
В теракте в Пахалгаме власти Индии винят Пакистан, который поддерживает вооруженное сопротивление в регионе. Сам Пакистан обвинения отрицает и выражает соболезнования в связи с гибелью людей. Однако Индия уже приняла ответные меры.
- Министерство иностранных дел страны закрыло пропускной пункт Аттари между Индией и Пакистаном
- Въезд пакистанцам через схему безвизового режима был запрещен. Более того, все граждане Пакистана, которые уже находятся в стране в рамках этого режима, должны покинуть Индию в течение 48 часов.
- Действие Договора о водах Инда, который регулирует права пользования водами на территориях обеих стран, было приостановлено
- Пакистанские военные советники, работающие на территории Индии, признаны персона нон грата.
Какими будут дальнейшие действия Индии пока неизвестно.
Что сейчас происходит в Кашмире?
Индийская полиция арестовала более полутора тысяч человек в Джамму и Кашмире по подозрению в участии в теракте. Регион, где произошло нападение, патрулирует армия и полиция, на дорогах были созданы зоны контроля.
Тем временем жители Кашмира и всей Индии скорбят о погибших, а туристы массово отменяют бронирования и покидают регион.