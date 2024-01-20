Теракт в Кашмире: что происходит между Индией и Пакистаном?

Индия высылает всех граждан Пакистана, въехавших по системе освобождения от виз – это не единственный ответ Нью‑Дели на теракт, совершенный у кашмирского города-курорта Пахалгам. Расскажем, что произошло в Кашмире, как к этому причастен Пакистан и что будет делать руководство Индии?

26 человек погибли и более десяти были ранены в результате обстрела индийских туристов. Террористы скрылись с места преступления. Позднее ответственность за совершенный теракт взяла на себя одна из пакистанских группировок.

Теракт в Кашмире

Расстрел мирных жителей, произошедший рядом с городом Пахалгам, находящимся в 50 километрах от столицы индийской территории Джамму и Кашмир, произошел 22 апреля днем. Все 26 убитых - мужчины, среди раненых есть женщины. Теракт осуществили семь человек, и по данным индийских служб безопасности, четверо или пятеро из них из Пакистана. Армия и полиция Индии ищет преступников в близлежащих районах. Нарендра Моди, премьер-министр Индии, прервал визит в Саудовскую Аравию, чтобы контролировать ситуацию дома.

© Фото: Colonel Sardar Ilyas/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Кто совершил теракт?

Ответственность за теракт в Кашмире взяла на себя группировка под названием The Resistance Front (”Фронт сопротивления”), созданная в 2019 году. ”Фронт сопротивления” борется за отделение Кашмира от Индии, а также выступает против заселения территории жителями из других индийских регионов.

По мнению индийских официальных лиц, The Resistance Front - подразделение пакистанской вооруженной группировки ”Лашкар-е-Тайба” (запрещенной в РФ), цель которой объединить весь Кашмир под управлением Пакистана. C 2020 года ”Фронт” периодически брал на себя ответственность за теракты и убийства. В июне 2024 года боевики организации напали на автобус с паломниками-индуистами. Тогда погибли 9 человек, более 30 были ранены.

Зачем террористы напали на туристов в Кашмире?

Нападение в Кашмире стало самым массовым терактом в последние несколько лет. Террористы из ”Фронта сопротивления” через социальные медиа, которыми они активно пользуются, заявили, что расстрелянные люди были не просто туристами, а членами индийских секретных служб, под прикрытием занимавшимися разведкой. По словам исполнителей теракта в Пахалгаме, атака должна ”привести в чувство не только Дели, но и всех, кто поддерживает его сомнительные стратегии”.

Почему Кашмир спорная территория?

Кашмир - спорная территория в Гималаях, где конфликт продолжается на протяжении почти 80 лет. Кашмирский конфликт начался в 1947 году, когда Британская Индия, 200 лет находившаяся под управлением Великобритании, была разделена на Индию и Пакистан. На территории Индии проживали в основном индуисты, а на территории Пакистана - мусульмане. В рамках Акта о независимости Индии от 1947 года Кашмир должен был сам решить, к кому присоединиться: к Индии или Пакистану.

Кому принадлежит Кашмир?

Махараджа (лидер) Кашмира хотел, чтобы территория стала независимой, но в итоге присоединился к Индии в обмен на помощь в борьбе с пакистанскими племенами. Пакистан, не смирившись, отправил в регион войска, как и Индия. В результате Пакистан оккупировал треть региона, а Индия - две трети. Часть Кашмира, считающаяся индийской - это Джамму и Кашмир, а также Ладакх, а пакистанский Кашмир - это область Гилгит-Балтистан и самоуправляемый Азад-Кашмир. В Кашмирской долине (Джамму и Кашмир) в основном живут мусульмане, а в Джамму - индуисты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Войны за Кашмир

За прошедшие 80 лет Индия и Пакистан трижды воевали за Кашмир. К третьему конфликту за регион, который начался в 1999 году, обе страны стали ядерными державами. Сегодня Кашмир по-прежнему причина спора: оба государства заявляют свои права на всю территорию, но управляют лишь теми регионами, которые им удалось получить в 1947 году. Раздел Кашмира на индийский и пакистанский до сих пор не закреплен ни одним документом.

Почему в Кашмире неспокойно?

Вооруженное сопротивление против индийских властей на территории Кашмира, находящегося под управлением Индии, ведется на протяжении десятилетий. Индия традиционно винит Пакистан в поддержке кашмирских сепаратистов. Долгое время Джамму и Кашмир с населением в 10 млн человек был индийским штатом со значительной автономией: со своей конституцией и возможностью самостоятельно принимать решения по всем вопросам, кроме обороны и внешних отношений, однако это не привело к ослаблению сепаратизма. В свою очередь жители пакистанского Кашмира тоже недовольны управлением Исламабада.

Интеграция Кашмира

Ситуация в Кашмире усугубилась шесть лет назад, когда правящая партия Индии, ”Бхаратия джаната парти” лишила Джамму и Кашмир привилегий автономии, решив полностью интегрировать регион. В индийском Кашмире было значительно увеличено присутствие сил безопасности, тысячи местных политических лидеров и активистов были арестованы. Пакистан осудил решение Индии, тем не менее количество терактов в регионе значительно сократилось.

Как Индия отреагировала на теракт в Кашмире?

В теракте в Пахалгаме власти Индии винят Пакистан, который поддерживает вооруженное сопротивление в регионе. Сам Пакистан обвинения отрицает и выражает соболезнования в связи с гибелью людей. Однако Индия уже приняла ответные меры.

Министерство иностранных дел страны закрыло пропускной пункт Аттари между Индией и Пакистаном

Въезд пакистанцам через схему безвизового режима был запрещен. Более того, все граждане Пакистана, которые уже находятся в стране в рамках этого режима, должны покинуть Индию в течение 48 часов.

Действие Договора о водах Инда, который регулирует права пользования водами на территориях обеих стран, было приостановлено

Пакистанские военные советники, работающие на территории Индии, признаны персона нон грата.

Какими будут дальнейшие действия Индии пока неизвестно.

Что сейчас происходит в Кашмире?

Индийская полиция арестовала более полутора тысяч человек в Джамму и Кашмире по подозрению в участии в теракте. Регион, где произошло нападение, патрулирует армия и полиция, на дорогах были созданы зоны контроля.

Тем временем жители Кашмира и всей Индии скорбят о погибших, а туристы массово отменяют бронирования и покидают регион.