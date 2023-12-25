Вестник Кавказа

Армия Пакистана: численность, вооружение, влияние 

Екатерина Винник
Армия Пакистана: численность, вооружение, влияние 
© Фото: aa.com, armiya.az
В 2020 году армия Пакистана в рейтинге военной мощи стран мира Global Firepower занимала 15 строчку, в 2023 году оказалась на седьмом месте. По состоянию на 2024 год она десятом месте, что все еще хороший показатель. Какая у Пакистана армия и насколько она влиятельна - рассказываем в этом материале. 

Как у Пакистана появилась армия 

Пакистанская армия сформировалась на основе Британской индийской армии, которая стояла на защите Британской Индии до ее раздела на Пакистан и Индию в 1947 году. Британская индийская армия была хорошо организована и обеспечена, и во время второй мировой войны огромное количество жителей регионов, впоследствии ставших Пакистаном, были призваны в армию и отлично себя проявили в ходе боевых действий. Несмотря на то, что раздел Индии и Пакистана состоялся летом 1947 года британцы руководили армией до начала 1950-х годов. 

В рамках раздела Британской индийской армии: 

  • было решено, что военнослужащие мусульмане, проживающие на территориях, составляющих Пакистан, станут частью пакистанской армии. Немусульманам из Пакистана была предоставлена возможность решать, в какой армии служить. 
  • Из 46 тренировочных центров для солдат, существовавших на территории Британской Индии, Пакистану достались всего 7. 
  • Пакистанская армия не получила ни одного предприятия по ремонту и поддержке военной техники. 
  • Из 17 заводов по изготовлению снарядов и амуниции Пакистан получил всего три, а также пять небольших складов с оружием. 

Хотя пакистанской армии досталось гораздо меньше ресурсов, чем индийской, ей удалось обеспечить высокий уровень профессионализма за счет сохранения британских традиций как обучения, так и ведения боевых действий. В первые годы существования пакистанской армии ее численность составляла всего 140 тыс. человек. 

Кто руководит армией Пакистана?

Штаб-квартиры армейских структур Пакистана расположены в военном округе Равалпинди (провинция Пенджаб). Город Равалпинди был столицей Пакистана с 1959 до 1967 года.  Руководит армией Пакистана Объединенный комитет начальников штабов, который консультирует: 

  • гражданское правительство Пакистана 
  • Совет национальной безопасности 
  • министра обороны
  • президента 
  • премьер-министра. 

Объединенным комитетом начальников штаба управляет председатель. Сегодня это четырехзвездный генерал Сахир Шамшад Мирза, который был предложен на должность бывшим премьер-министром Шахбазом Шарифом. 

Структура армии Пакистана 

В рамках Конституции Пакистана гражданский главнокомандующий армией - президент страны. Граждане Пакистана (как мужчины, так и женщины) могут попасть в армию на добровольной основе по достижению 16 лет, но не могут участвовать в военных действиях до 18 лет.  Армия Пакистана состоит из: 

  1. Сухопутных войск, численность которых по данным за 2023 год составляет около 550 тыс. военнослужащих и 600 тыс резервистов.  Начальник штаба Армии сегодня - Асим Мунир. 
  2. Военно-воздушных сил, численность которых по данным за 2021 год составляет более 70 тыс человек. Начальник штаба ВВС Пакистана - Захир Ахмад Бабар. 
  3. Военно-морских сил, численность которых составляет 50 тыс. человек. Пакистанские ВМС вторые по мощи среди мусульманских стран после турецких. Глава штаба ВМС Пакистана - Амжад Хан Ниязи. 

Гражданские вооруженные силы 

Помимо регулярной армии в Пакистане также есть Гражданские вооруженные силы. Они отвечают за поддержание порядка в стране, оказывают помощь правоохранительным органам, пограничной службе и контр-террористическим агентствам. Управляет Гражданскими вооруженными силами, численность которых превышает 200 тыс человек,  министерство обороны страны. 

Бюджет армии Пакистана 

Оборонный бюджет Пакистана на 2023-2024 годах чуть более $6 млрд, что составляет примерно 12% от всего бюджета страны. 

Вооружение Пакистана 

Основные экспортеры вооружений в Пакистан это: 

  • Китай 
  • Франция
  • Россия
  • Турция
  • Великобритания
  • США

На вооружении у Пакистана: 

  • почти 2,5 тыс. танков собственного, китайского и американского производства. 
  • более 1,5 тыс. бронетранспортеров пакистанского, китайского, американского и немецкого производства. 
  • более 500 боевых вертолетов американского, китайского и французского производства. 
  • неуказанное количество БПЛА пакистанского, итальянского, китайского, американского и немецкого производства. 
  • почти 1,4 тыс. боевых самолетов пакистанского, американского, китайского, и французского производства. 
  •  баллистические ракеты малой и средней дальности собственного и китайского производства. По сообщениям, в последнее время у Пакистана также появились сверхзвуковые ракеты. 
  • более 170 ядерных боеголовок. 
  • 8 подводных лодок французского и пакистано-итальянского производства 
  • 4 ракетных катера, 7 корветов и 65 сторожевых кораблей собственного, турецкого, китайского, румынского, польского и британского производства. 

Насколько влиятельна армия Пакистана?

Фактически с самого образования Пакистана армия не просто выполняет функцию защиты государства от внешних угроз, но и является надгосударственной структурой. Первый главнокомандующий вооруженными силами генерал Айюб Хан захватил власть в стране в ходе военного переворота в 1958 году. С тех пор практически все правительства Пакистана так или иначе управляются вооруженными силами, которым принадлежат более 50 коммерческих структур общей стоимостью более $25 млрд. Пакистанская армия контролирует политику и экономику страны, а также средства массовой информации. 

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