Армия Пакистана: численность, вооружение, влияние 

Как у Пакистана появилась армия
Пакистанская армия сформировалась на основе Британской индийской армии, которая стояла на защите Британской Индии до ее раздела на Пакистан и Индию в 1947 году. Британская индийская армия была хорошо организована и обеспечена, и во время второй мировой войны огромное количество жителей регионов, впоследствии ставших Пакистаном, были призваны в армию и отлично себя проявили в ходе боевых действий. Несмотря на то, что раздел Индии и Пакистана состоялся летом 1947 года британцы руководили армией до начала 1950-х годов.
В рамках раздела Британской индийской армии:
- было решено, что военнослужащие мусульмане, проживающие на территориях, составляющих Пакистан, станут частью пакистанской армии. Немусульманам из Пакистана была предоставлена возможность решать, в какой армии служить.
- Из 46 тренировочных центров для солдат, существовавших на территории Британской Индии, Пакистану достались всего 7.
- Пакистанская армия не получила ни одного предприятия по ремонту и поддержке военной техники.
- Из 17 заводов по изготовлению снарядов и амуниции Пакистан получил всего три, а также пять небольших складов с оружием.
Хотя пакистанской армии досталось гораздо меньше ресурсов, чем индийской, ей удалось обеспечить высокий уровень профессионализма за счет сохранения британских традиций как обучения, так и ведения боевых действий. В первые годы существования пакистанской армии ее численность составляла всего 140 тыс. человек.
Кто руководит армией Пакистана?
Штаб-квартиры армейских структур Пакистана расположены в военном округе Равалпинди (провинция Пенджаб). Город Равалпинди был столицей Пакистана с 1959 до 1967 года. Руководит армией Пакистана Объединенный комитет начальников штабов, который консультирует:
- гражданское правительство Пакистана
- Совет национальной безопасности
- министра обороны
- президента
- премьер-министра.
Объединенным комитетом начальников штаба управляет председатель. Сегодня это четырехзвездный генерал Сахир Шамшад Мирза, который был предложен на должность бывшим премьер-министром Шахбазом Шарифом.
Структура армии Пакистана
В рамках Конституции Пакистана гражданский главнокомандующий армией - президент страны. Граждане Пакистана (как мужчины, так и женщины) могут попасть в армию на добровольной основе по достижению 16 лет, но не могут участвовать в военных действиях до 18 лет. Армия Пакистана состоит из:
- Сухопутных войск, численность которых по данным за 2023 год составляет около 550 тыс. военнослужащих и 600 тыс резервистов. Начальник штаба Армии сегодня - Асим Мунир.
- Военно-воздушных сил, численность которых по данным за 2021 год составляет более 70 тыс человек. Начальник штаба ВВС Пакистана - Захир Ахмад Бабар.
- Военно-морских сил, численность которых составляет 50 тыс. человек. Пакистанские ВМС вторые по мощи среди мусульманских стран после турецких. Глава штаба ВМС Пакистана - Амжад Хан Ниязи.
Гражданские вооруженные силы
Помимо регулярной армии в Пакистане также есть Гражданские вооруженные силы. Они отвечают за поддержание порядка в стране, оказывают помощь правоохранительным органам, пограничной службе и контр-террористическим агентствам. Управляет Гражданскими вооруженными силами, численность которых превышает 200 тыс человек, министерство обороны страны.
Бюджет армии Пакистана
Оборонный бюджет Пакистана на 2023-2024 годах чуть более $6 млрд, что составляет примерно 12% от всего бюджета страны.
Вооружение Пакистана
Основные экспортеры вооружений в Пакистан это:
- Китай
- Франция
- Россия
- Турция
- Великобритания
- США
На вооружении у Пакистана:
- почти 2,5 тыс. танков собственного, китайского и американского производства.
- более 1,5 тыс. бронетранспортеров пакистанского, китайского, американского и немецкого производства.
- более 500 боевых вертолетов американского, китайского и французского производства.
- неуказанное количество БПЛА пакистанского, итальянского, китайского, американского и немецкого производства.
- почти 1,4 тыс. боевых самолетов пакистанского, американского, китайского, и французского производства.
- баллистические ракеты малой и средней дальности собственного и китайского производства. По сообщениям, в последнее время у Пакистана также появились сверхзвуковые ракеты.
- более 170 ядерных боеголовок.
- 8 подводных лодок французского и пакистано-итальянского производства
- 4 ракетных катера, 7 корветов и 65 сторожевых кораблей собственного, турецкого, китайского, румынского, польского и британского производства.
Насколько влиятельна армия Пакистана?
Фактически с самого образования Пакистана армия не просто выполняет функцию защиты государства от внешних угроз, но и является надгосударственной структурой. Первый главнокомандующий вооруженными силами генерал Айюб Хан захватил власть в стране в ходе военного переворота в 1958 году. С тех пор практически все правительства Пакистана так или иначе управляются вооруженными силами, которым принадлежат более 50 коммерческих структур общей стоимостью более $25 млрд. Пакистанская армия контролирует политику и экономику страны, а также средства массовой информации.