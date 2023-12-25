Армия Пакистана: численность, вооружение, влияние 

В 2020 году армия Пакистана в рейтинге военной мощи стран мира Global Firepower занимала 15 строчку, в 2023 году оказалась на седьмом месте. По состоянию на 2024 год она десятом месте, что все еще хороший показатель. Какая у Пакистана армия и насколько она влиятельна - рассказываем в этом материале.

Как у Пакистана появилась армия

Пакистанская армия сформировалась на основе Британской индийской армии, которая стояла на защите Британской Индии до ее раздела на Пакистан и Индию в 1947 году. Британская индийская армия была хорошо организована и обеспечена, и во время второй мировой войны огромное количество жителей регионов, впоследствии ставших Пакистаном, были призваны в армию и отлично себя проявили в ходе боевых действий. Несмотря на то, что раздел Индии и Пакистана состоялся летом 1947 года британцы руководили армией до начала 1950-х годов.

В рамках раздела Британской индийской армии:

было решено, что военнослужащие мусульмане, проживающие на территориях, составляющих Пакистан, станут частью пакистанской армии. Немусульманам из Пакистана была предоставлена возможность решать, в какой армии служить.

Из 46 тренировочных центров для солдат, существовавших на территории Британской Индии, Пакистану достались всего 7.

Пакистанская армия не получила ни одного предприятия по ремонту и поддержке военной техники.

Из 17 заводов по изготовлению снарядов и амуниции Пакистан получил всего три, а также пять небольших складов с оружием.

Хотя пакистанской армии досталось гораздо меньше ресурсов, чем индийской, ей удалось обеспечить высокий уровень профессионализма за счет сохранения британских традиций как обучения, так и ведения боевых действий. В первые годы существования пакистанской армии ее численность составляла всего 140 тыс. человек.

Кто руководит армией Пакистана?

Штаб-квартиры армейских структур Пакистана расположены в военном округе Равалпинди (провинция Пенджаб). Город Равалпинди был столицей Пакистана с 1959 до 1967 года. Руководит армией Пакистана Объединенный комитет начальников штабов, который консультирует:

гражданское правительство Пакистана

Совет национальной безопасности

министра обороны

президента

премьер-министра.

Объединенным комитетом начальников штаба управляет председатель. Сегодня это четырехзвездный генерал Сахир Шамшад Мирза, который был предложен на должность бывшим премьер-министром Шахбазом Шарифом.

Структура армии Пакистана

В рамках Конституции Пакистана гражданский главнокомандующий армией - президент страны. Граждане Пакистана (как мужчины, так и женщины) могут попасть в армию на добровольной основе по достижению 16 лет, но не могут участвовать в военных действиях до 18 лет. Армия Пакистана состоит из:

Сухопутных войск, численность которых по данным за 2023 год составляет около 550 тыс. военнослужащих и 600 тыс резервистов. Начальник штаба Армии сегодня - Асим Мунир. Военно-воздушных сил, численность которых по данным за 2021 год составляет более 70 тыс человек. Начальник штаба ВВС Пакистана - Захир Ахмад Бабар. Военно-морских сил, численность которых составляет 50 тыс. человек. Пакистанские ВМС вторые по мощи среди мусульманских стран после турецких. Глава штаба ВМС Пакистана - Амжад Хан Ниязи.

Гражданские вооруженные силы

Помимо регулярной армии в Пакистане также есть Гражданские вооруженные силы. Они отвечают за поддержание порядка в стране, оказывают помощь правоохранительным органам, пограничной службе и контр-террористическим агентствам. Управляет Гражданскими вооруженными силами, численность которых превышает 200 тыс человек, министерство обороны страны.

Бюджет армии Пакистана

Оборонный бюджет Пакистана на 2023-2024 годах чуть более $6 млрд, что составляет примерно 12% от всего бюджета страны.

Вооружение Пакистана

Основные экспортеры вооружений в Пакистан это:

Китай

Франция

Россия

Турция

Великобритания

США

На вооружении у Пакистана:

почти 2,5 тыс. танков собственного, китайского и американского производства.

более 1,5 тыс. бронетранспортеров пакистанского, китайского, американского и немецкого производства.

более 500 боевых вертолетов американского, китайского и французского производства.

неуказанное количество БПЛА пакистанского, итальянского, китайского, американского и немецкого производства.

почти 1,4 тыс. боевых самолетов пакистанского, американского, китайского, и французского производства.

баллистические ракеты малой и средней дальности собственного и китайского производства. По сообщениям, в последнее время у Пакистана также появились сверхзвуковые ракеты.

более 170 ядерных боеголовок.

8 подводных лодок французского и пакистано-итальянского производства

4 ракетных катера, 7 корветов и 65 сторожевых кораблей собственного, турецкого, китайского, румынского, польского и британского производства.

Насколько влиятельна армия Пакистана?

Фактически с самого образования Пакистана армия не просто выполняет функцию защиты государства от внешних угроз, но и является надгосударственной структурой. Первый главнокомандующий вооруженными силами генерал Айюб Хан захватил власть в стране в ходе военного переворота в 1958 году. С тех пор практически все правительства Пакистана так или иначе управляются вооруженными силами, которым принадлежат более 50 коммерческих структур общей стоимостью более $25 млрд. Пакистанская армия контролирует политику и экономику страны, а также средства массовой информации.