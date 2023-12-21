Что за страна Пакистан: как образовалась, кто в ней живет и что там происходит?

Пакистан - одна из нескольких стран, которые образовались в результате отказа Великобритании от своих колоний после Второй мировой войны. Более чем за 75-летнюю историю Пакистан пережил немало потрясений и успел обзавестись ядерным оружием. Расскажем, что сегодня собой представляет Пакистан и с какими проблемами он сталкивается.

Как появился Пакистан?

До 1947 года такой страны, как Пакистан (полное название Исламская Республика Пакистан) не было. В августе 1947 года Британская Индия, находившаяся под управлением Великобритании почти два столетия, была разделена на два государства - Индию и Пакистан. При этом доминион (государство, признающее власть британского монарха) Пакистан состоял из двух частей - Западного и Восточного Пакистана. В свою очередь Восточный Пакистан в 1971 году отделился в ходе войны за независимость: сегодня это государство Бангладеш. Таким образом, Пакистан в сегодняшних границах сформировался в начале 1970-х годов.

Пакистан на карте мира

Пакистан – 34-е государство в мире по площади. Западную границу страна делит с Ираном, северо-западную и северную - с Афганистаном, северо-восточную - с Китаем, восточную и юго-восточную - с Индией. Побережье Аравийского моря формирует южную границу Пакистана. В состав федеративной республики Пакистан входят следующие провинции:

Белуджистан Синд Пенджаб Хайбер-Пахтунхва

Регион Кашмир, расположенный вдоль западных Гималаев остается спорной территорией с 1947 года. Пакистану в Кашмире подконтрольна северная часть региона - Гилгит-Балтистан.

Кто живет в Пакистане?

Сегодня Пакистан занимает пятую строчку в мире по численности населения: в стране проживает более 240 млн человек. Большая часть населения исторически и культурно относит себя к трем соседним странам: Ирану, Афганистану и Индии. Пакистан - вторая страна в мире по количеству мусульман: в государстве более 225 млн человек считают себя последователями ислама. Именно по этому критерию - религиозному признаку - от Британской Индии был отделен мусульманский Пакистан в конце 1940-х годов.

На каком языке говорят в Пакистане?

В Пакистане два официальных языка: урду, который во многом похож на хинди с элементами персидского и арабского языков, и английский. В целом в разных регионах страны жители говорят более чем на 70 языках.

Какие мусульмане в Пакистане?

В Пакистане проживают в основном последователи двух направлений ислама: шииты и сунниты. При этом суннитов большинство - 76%, а шиитов - от 10 до 15%. Среди суннитов Пакистана много последователей суфизма. Также в Пакистане проживает небольшая община Ахмадия.

Пакистан бедная страна или нет?

В целом Пакистан относится к странам Юго-Восточной Азии среднего уровня достатка, несмотря на определенные экономические и социальные проблемы:

Стремительное увеличение городского населения в 1960-х годах привело к ухудшению жилищных условий.

Во многих регионах Пакистана слабо развитые системы водоснабжения и канализации.

Общественный транспорт недостаточно развит.

Наблюдается медленный рост доходов населения.

Более 12,5 млн граждан Пакистана живет за чертой бедности.

Внешний долг Пакистана составляет почти $ 125 млрд.

Бюджет Пакистана (на 2023-2024) - $50 млрд.

ВВП Пакистана - $348 млрд.

Основной сектор экономики - торговля и услуги.

С кем конфликтует Пакистан?

С момента основания Пакистан участвовал в большом количестве войн и конфликтов, как региональных, так и мировых. С 2004 года Пакистан - основной союзник США вне НАТО. Кроме того, Пакистан постоянно ведет борьбу с многочленными террористическими и сепаратистскими группами, действующими на территории государства.

Пакистан и Индия

Главный соперник Пакистана в регионе - Индия. В состоянии перманентного конфликта Исламабад и Нью-Дели находятся с 1948 года. Главный камень преткновения - регион Кашмир.

Пакистан и Афганистан

C Афганистаном у Пакистана также непростые отношения. Граница между государствами проходит по Линии Дюранда, обозначенной в конце XIX века. Поскольку Афганистан данную границу не признает, он пытался несколько раз захватить западные провинции Пакистана - Белуджистан и Хайбер-Пахтунхву.

Политическая нестабильность в Пакистане

Политическая нестабильность в целом характерна для Пакистана с первых лет образования государства. Пакистаном по очереди управляли и продолжают управлять гражданские и военные правительства. Сегодня президент страны - Ариф Алви, а премьер-министр - Шахбаз Шариф. Государственные перевороты, политические убийства и покушения в стране не редкость.

Политическую нестабильность в Пакистане также усугубляют сепаратистские движения (объединения людей с целью обеспечения независимости региона или области) в основе которых региональный и этнический национализм, корнями уходящий в 1947 год, когда была разделена Британская Индия и 12 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в рамках масштабного переселения.

Пакистан - ядерная держава

Ядерной державой Пакистан стал в 1998 году. На сегодняшний день у Пакистана 170 ядерных боеголовок. По оценкам американских экспертов, к концу 2020х годов их количество может увеличиться до 200.

Армия Пакистана

Армия Пакистана входит в десятку сильнейших армий мира, занимая седьмое место. Среди мусульманских стран пакистанская армия самая мощная.

Безопасно ли в Пакистане?

Пакистан нельзя назвать безопасной страной, в том числе и для туристов. На территории государства регулярно проходят контртеррористические операции из-за активной деятельности террористов: в 2023 году в Пакистане в результате терактов погибли около 1000 человек. Кроме того, правительство периодически ограничивает доступ к интернету, а также блокирует автомагистрали, в частности, во время протестов, которые случаются в стране достаточно часто.