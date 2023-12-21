Сепаратизм vs суверенитет: Иран может перегнуть палку в Пакистане

Иран и Пакистан заинтересованы в подавлении сепаратизма в Белуджистане, но Исламабад не может закрыть глаза на нарушение своей территориальной целостности

После начала конфликта вокруг сектора Газа Иран резко активизировался во внешней политике. Хотя официально Тегеран отрицает свою сопричастность к действиям проиранских групп в регионе, но "Хезболла" и повстанцы-хуситы скоординированно причиняют неудобства Израилю и их западным союзникам.

В середине января, после теракта в иранском Кермане, Исламская Республика уже сама перешла к решительным действиям. В отличие от хуситов, ИРИ бьет по израильским интересам не в самом Израиле, а в соседних государствах. Недавно Корпус стражей исламской революции нанес ракетные удары по Ираку и Сирии. В Сирии КСИР отработал по террористам запрещенной в России группировки ИГИЛ, причастным к событиям в Кермане, в иракском Курдистане, как утверждается, - по базам "Моссад". А вечером 16 января Иран продемонстрировал силу в Пакистане.

Почему Иран нанес удар по Пакистану?

КСИР подверг атакам штабы движения "Джейш аль-Адль", которое поддерживает сепаратистов на юго-востоке Ирана. "Джейш аль-Адль" образовалось в 2012 году и основано членами боевой структуры "Джундалла", активной с начала 2000-х годов. Обе боевые организации выступают в защиту сепаратизма белуджей, проживающих в иранских провинциях Систан и Белуджистан.

Штаб-квартира "Джейш аль-Адль" располагается в Пакистане. В конце прошлого года группировка взяла на себя ответственность за теракт в иранском городе Раск, унесший жизни 12 человек. Ранее в январе иранская полиция арестовала четырех участников теракта, но карательные операции, как мы видим, не остановились в пределах ИРИ. КСИР расширил их на соседний Пакистан.

Как отреагировал Пакистан?

Как и удары в Ираке, свои действия на территории Пакистана власти Иран обосновывают соображениями безопасности. Однако такая аргументация в Исламабаде не была понята. "Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия", - отметили в пакистанском МИД.

Пакистан направил ИРИ решительный протест, а в МИД вызвали временного поверенного в делах Ирана. Исламабад также отметил, что из-за иранских ударов погибли два ребенка и ранены три человека. Пакистан беспокоит, что Иран действовал в одностороннем порядке, хотя существуют каналы связи между двумя странами на разных уровнях.

Сепаратистский фактор

Инциденты в Ираке и Пакистане во многом схожи. И там, и там Иран нарушает территориальную целостность соседнего государства и действует в обход суверенитета центральных властей в Багдаде и Исламабаде.

С другой стороны, в обеих странах есть проблемы с сепаратистами. Курды составляют четверть от 40-миллионного населения Ирака, и после американской операции 2003 года фактически живут в независимом государстве. В 2017 году они провели референдум о независимости, но под давлением властей в Багдаде, Турции и Ирана вынуждены были отказаться от формального отделения. Иран выступил против референдума, так как 12% его населения тоже составляют курды. В Иране ввиду малой численности меньшинства и сильной центральной власти курдский сепаратизм гораздо слабее, чем в Турции, Ираке и соседней Сирии.

В Пакистане из 221 млн населения 5% - белуджи. В Иране они составляют лишь 2%. В отличие от курдов, шансов на независимость у них меньше, но исторически борьба государств с белуджским сепаратизмом оказалась не менее ожесточенной. С момента образования Пакистана в 1948 году до настоящего времени белуджи-националисты добиваются независимости (аналогичная ситуация и в Иране). Стремление к независимости подпитывается тем фактом, что с 1960-х годов в Белуджистане идет освоение месторождений газа, нефти, меди, золота, хромитов, угля и серы. Племенные вожди белуджей обвиняют власти Пакистана в незаконной эксплуатации в ущерб экономическим интересам меньшинства.

Два раза - в 1963 и 1973 годах - белуджи восставали против Исламабада с требованием предоставить автономию/независимость. С 1973 по 1976 годы Белуджский народных освободительный фронт вел боевые действия против армии Пакистана. В XXI веке сопротивление стало еще сильнее. В дело включилась "Освободительная армия Белуджистана" (ОАБ), устроившая в 2000 году теракт в городе Кветта. Исламабад обвинял Нью-Дели в поддержке ОАБ. Наряду с ОАБ в Белуджистане активно движение "Джундалла" и ряд других террористических организаций.

Вполне логично, что Иран заинтересован в борьбе против курдского сепаратизма вместе с Ираком и против белуджского совместно с Пакистаном. В начале 70-х годов Тегеран направлял в помощь Исламабаду авиагруппу из 30 вертолетов для подавления белуджей. "Джундаллу" Иран подозревал в связях с США, в СМИ также муссировались слухи о сотрудничестве "Джундаллы" с агентами "Моссад", притворявшимися представителями ЦРУ. Есть мнения о связях этой группировки с террористами из запрещенной в России "Аль-Каиды", с режимом Саддам Хусейна в Ираке и даже с антииранскими силами в Саудовской Аравии.

Последствия ударов Ирана

Как бы то ни было, несмотря на естественную заинтересованность в борьбе с сепаратистами, власти и в Багдаде, и в Исламабаде осуждают последние удары КСИР. Примерно так же, кстати говоря, реагируют правительства Сирии и Ирака на турецкие операции против "Рабочей партии Курдистана". Но разница в том, что Пакистан - ядерная держава, которая более чем в 2,5 раза крупнее Ирана по населению. Пакистан, возможно, доволен тем, что Иран уничтожает его врагов, но атаки чужой армии в любом случае наносят удар по государственности и авторитету центральной власти.

В отличие от Ирака, Пакистан вполне может ответить Ирану ударом на удар. При этом в Исламабаде понимают, что крупная война не выгодна никому в регионе. К примеру, от войны США в Ираке выиграли курды, обретя де-факто независимость. Если Пакистан увязнет в противостоянии с ИРИ, у белуджей в обеих странах вырастут шансы на независимость.

В то же время Тегерану необходимо быть избирательнее и действовать более тонко, когда речь заходит о нападении на ядерную страну. В следующий раз Исламабад может не ограничиться устными заявлениями. Не зря пакистанский МИД предупредил Тегеран о "серьезных последствиях".