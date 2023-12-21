Пакистан предупредил Иран о серьезных последствиях

Удар Ирана по территории Пакистана может вызвать серьезные последствия. МИД Пакистана опубликовал заявление по факту ракетного удара, жертвами которого стали дети.

Министерство иностранных дел Пакистана выпустило заявление в связи с ударом ВС Ирана по территории страны.

"Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение своего воздушного пространства со стороны Ирана и удар по пакистанской территории, в результате которого погибли двое ни в чем не повинных детей и были ранены три девочки. Это нарушение суверенитета Пакистана абсолютно неприемлемо и может иметь серьезные последствия"

– МИД Пакистана

В ведомстве добавили, что особая обеспокоенность Исламабада связана с тем, что иранская сторона нанесла удар, несмотря на то, что между странами существует несколько каналов связи.

Напомним, на прошлой неделе террористы группировки "Джейш аль-Зольм", базирующейся в Пакистане, атаковали КПП в Иране, в результате погиб полицейский. Минувшей ночью ВС Ирана с помощью БПЛА и ракет ударили, как сообщает Tasnim, по двум штабам данной террористической группировки.

"Терроризм является общей угрозой для всех стран региона и требует скоординированных действий. Такие односторонние действия не соответствуют добрососедским отношениям и могут серьезно подорвать взаимное доверие"

– МИД Пакистана