Иран атаковал ракетами террористическую группировку в Пакистане

КСИР Ирана нанес ракетные удары по штабам террористов в Пакистане. Иранские военные также использовали беспилотники.
Боевики террористической группировки в Пакистане подверглись ракетному удару со стороны Ирана. Об этом пишут местные СМИ.
ИРИ также применила беспилотники в этой атаке.
"Корпус стражей исламской революции нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по главной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" (самоназвание – Джейш аль-Зольм)в пакистанской провинции Белуджистан"
– агентство Press TV
Это первый ракетный удар ВС Ирана по территории Пакистана.
Напомним, неделю назад террористы "Джейш аль-Зольм" атаковали КПП между городами Раск и Джангал в Иране. В результате инцидента погиб сотрудник полиции.
Читайте нас в Дзен Новости Google News