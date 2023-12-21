Вестник Кавказа

Иран атаковал ракетами террористическую группировку в Пакистане

Последствия ракетного удара КСИР Ирана по террористам в Пакистане
© Фото: информационное агентство “Мехр“
КСИР Ирана нанес ракетные удары по штабам террористов в Пакистане. Иранские военные также использовали беспилотники.

Боевики террористической группировки в Пакистане подверглись ракетному удару со стороны Ирана. Об этом пишут местные СМИ.

ИРИ также применила беспилотники в этой атаке.

"Корпус стражей исламской революции нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по главной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" (самоназвание – Джейш аль-Зольм)в пакистанской провинции Белуджистан"

– агентство Press TV

Это первый ракетный удар ВС Ирана по территории Пакистана.

Напомним, неделю назад террористы "Джейш аль-Зольм" атаковали КПП между городами Раск и Джангал в Иране. В результате инцидента погиб сотрудник полиции.

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