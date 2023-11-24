Иран ударил по американским базам в Ираке

КСИР нанес ракетный удар по американским объектам в Эрбиле (Иракский Курдистан). Информацию из соцсетей подтвердили в Тегеране.

Соединения Корпуса стражей исламской революции ударили по Эрбилю, целями ракет КСИР были точки сбора "антииранских группировок". Такое заявление КСИР распространило IRNA.

В нем говорится, что все намеченные цели были уничтожены. В сообщении упоминается и ликвидация штаба Моссада.

Как сообщают соцсети, разрушены американские военные базы и здание консульства США.

РИА Новости со ссылкой на свой источник уточняет, что в районе диппредставительства и аэропорта Эрбиля прогремели взрывы.