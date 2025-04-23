Вестник Кавказа

Лавров заявил о продолжающихся контактах США и РФ

Лавров заявил о продолжающихся контактах США и РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что контакты РФ и США по самым разным вопросам продолжаются.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что контакты США и РФ продолжаются. По словам главы ведомства, в ближайшее время будут явлены конкретные результаты диалога Москвы и Вашингтона. 

"В ближайшее время мы увидим конкретные подтверждения того, что интерес Москвы и Вашингтона - обоюдный. Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в конкретные дела, [время] покажет в ближайшее время"

– Сергей Лавров 

Напомним, что ранее состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио. Стороны подтвердили намерение поддерживать оперативную связь для урегулирования украинского кризиса.

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