Лавров заявил о продолжающихся контактах США и РФ

Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что контакты РФ и США по самым разным вопросам продолжаются.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что контакты США и РФ продолжаются. По словам главы ведомства, в ближайшее время будут явлены конкретные результаты диалога Москвы и Вашингтона.

"В ближайшее время мы увидим конкретные подтверждения того, что интерес Москвы и Вашингтона - обоюдный. Насколько удастся найти конкретные преломления этой общей заинтересованности в конкретные дела, [время] покажет в ближайшее время"

– Сергей Лавров

Напомним, что ранее состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио. Стороны подтвердили намерение поддерживать оперативную связь для урегулирования украинского кризиса.