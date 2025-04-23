Число поврежденных после землетрясения зданий увеличилось в Стамбуле

В результате землетрясения, произошедшего в середине прошлой недели в Стамбуле, получили повреждения несколько тысяч зданий. Власти продолжают оценивать ущерб от подземных толчков.

В Стамбуле почти достигло 3 тыс число зданий, получивших повреждения в результате недавнего землетрясения. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах в соцсетях министра градостроительства и окружающей среды страны.

"Мы проверили 25 017 зданий, из которых 2 928 получили небольшие повреждения, остальные не повреждены"

– Мурат Курум

Глава министерства также отметил, что оценка ущерба продолжается.

Мощное землетрясение магнитудой 6,2 потрясло Стамбул в прошлую среду, после чего было зафиксировано несколько сотен афтершоков. В результате подземных толчков пострадало более 230 человек. Экстренные службы города перешли в режим повышенной готовности.