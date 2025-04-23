Вестник Кавказа

Скачок спроса на отдых в Дагестане фиксируется на фоне ситуации в Анапе

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Часть российских туристов переориентировалась с черноморской Анапы на пляжи Дагестана на это лето. Туроператоры сообщают о резком росте интереса к этому направлению.

Спрос на отдых в Дагестане резко вырос на лето 2025 года, многие туристы решили отдохнуть на Каспийском море вместо пострадавшей от мазута Анапы, информирует Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Туроператоры отмечают всплеск продаж туров в Дагестан на майские праздники и лето, у некоторых компаний он достигает 100% по сравнению с прошлым годом. Одна из причин – частичная переориентация турпотока из Анапы"

– РСТ

Туроператоры отмечают, что в Дагестане недостаточно комфортабельных отелей, поэтому возможности для роста турпотока ограничены. В связи с ростом спроса и ограниченных количеством отелей, туры в Дагестан уже сейчас можно отнести к дефицитным. Отдых на Каспии россияне бронируют на глубину 50-60 дней, чаще в республику едут взрослые люди без детей.

Дагестан обойдется туристам дешевле, чем отдых в Анапе, с прошлого года туры подорожали примерно на 10%.

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