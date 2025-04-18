Дагестан вошел в число лидеров по приросту бронирований на лето

Спрос на отдых в Дагестане летом в 2025 году вырос почти в два раза относительно прошлого года, рассказал глава департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша.
По его словам, в МЭР рассчитывают на сохранение высокого спроса на туризм в России этим летом. Груша отметил, что за период с мая по сентябрь ожидаются 48 млн туристических поездок. Рост при этом составит около 8%.
"Из регионов-лидеров, где прогнозируем рост в течение этого лета, такие направления, как Бурятия, где сейчас по бронированиям видим плюс 70%, Крым и Дагестан – рост на 40%"
– Груша
Кроме того, добавил директор, вырастет количество турпоездок на Алтай, в Нижегородскую область, а также в Башкирию.
Представитель МЭР пояснил, что данные прогнозы переданы в Минтранс, специалисты которого помогут обеспечить транспортную доступность наиболее перспективных направлений.
Груша подчеркнул, что больше всего мер будет принято по южному направлению отдыха.