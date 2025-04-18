Вестник Кавказа

Дагестан вошел в число лидеров по приросту бронирований на лето

Гамсутль
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
Рост туристических поездок обещают эксперты летом 2025 в России, а лидерами по числу бронирований стали в том числе Дагестан и Крым, рассказали в Минэкономразвития. Показатель по обоим регионам увеличился на 40%.

Спрос на отдых в Дагестане летом в 2025 году вырос почти в два раза относительно прошлого года, рассказал глава департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша.

По его словам, в МЭР рассчитывают на сохранение высокого спроса на туризм в России этим летом. Груша отметил, что за период с мая по сентябрь ожидаются 48 млн туристических поездок. Рост при этом составит около 8%.

"Из регионов-лидеров, где прогнозируем рост в течение этого лета, такие направления, как Бурятия, где сейчас по бронированиям видим плюс 70%, Крым и Дагестан – рост на 40%"

– Груша

Кроме того, добавил директор, вырастет количество турпоездок на Алтай, в Нижегородскую область, а также в Башкирию.

Представитель МЭР пояснил, что данные прогнозы переданы в Минтранс, специалисты которого помогут обеспечить транспортную доступность наиболее перспективных направлений.

Груша подчеркнул, что больше всего мер будет принято по южному направлению отдыха.

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