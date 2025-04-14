Жители и гости Москвы отправятся в "Путешествие по Дагестану"

В Москве пройдет фестиваль "Путешествие по Дагестану". Его проведут в Измайловском парке. Гости смогут попробовать национальные блюда.
В Измайловском парке в Москве пройдет фестиваль "Путешествие по Дагестану", сообщает пресс-служба администрации руководителя республики.
В сообщении пресс-службы говорится, что жителям и гостям столицы выпадет возможность познакомиться с культурным наследием и традициями многонационального Дагестана.
Участникам представят выставку изделий народных промыслов. Они также смогут посетить мастер-классы по ремеслам, лазерный тир и спортивные турниры.
Кроме того, пришедшие на мероприятие смогут отведать национальные блюда и увидеть большой концерт с участием ведущих артистов и творческих ансамблей республики.
Сам фестиваль состоится 18 мая. Вход будет свободным.