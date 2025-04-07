Вестник Кавказа

Пакистан не исключает возможности применения оружия против Индии

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Минобороне Пакистана заявили, что рассматривают возможность военных действий против Индии.

Пакистан рассматривает возможность военного решения конфликтной ситуации с Индией после теракта в Кашмире, об этом заявил глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф.  

"Возможность военного вмешательства на территорию соседней Индии существует. Мы усилили нашу мощь. Будут приняты стратегические решения"

– Хаваджа Асиф 

Напомним, что на прошлой неделе между Пакистаном и Индией обострились отношения на фоне теракта в Кашмире. Стороны ввели ряд мер друг против друга, зафиксированы перестрелки на границе двух стран.

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