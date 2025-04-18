Происхождение монет можно проследить до одного легендарного царя и его предков. Первая монета, известная сегодня как "статер", имеет долгую историю. Более того, были веские причины, по которым "статер" стал предком большинства современных монет. Расскажем, где и когда появились первые монеты в мире, почему это произошло, а также что было до появления денег.

Что было до появления денег?

До появления денег человечество использовало другие способы обмена товарами и услугами. Существовала бартерная система, когда обменивались напрямую, без использования универсального эквивалента стоимости (например, зерно на одежду). У этого этапа были сложности, в том числе необходимость двойного совпадения потребностей, сложность определения справедливого соотношения.

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Со временем выделилось то, что стало общепринятым мерилом стоимости:

Скот (коровы, овцы) - использовался в многих культурах как символ богатства

Зерно, соль, специи - продукты с высокой практической ценностью

Металлы слитками (медь, бронза, золото) - из-за их прочности и делимости

Ракушки (в Африке, Азии, Океании) и другие редкие предметы, например жемчужины.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Например, в Древнем Китае до введения стандартизированных монет в III веке до н.э. были в ходу деньги в виде бронзовых лопат и ножей, причем у разных династий были свои версии.

Кроме того, в некоторых обществах роль денег играли обрядовые предметы, как например, огромные каменные диски с отверстием на островах архипелага Яп в Микронезии.

Почему у людей появились деньги?

Появление денег не только устранило неэффективность бартера, но и упростило торговлю с дальними государствами благодаря стандартизированному весу и небольшому размеру, гарантии качества (например, клейму правителя), а также удобству использования и накопления. Кроме того, появление денег упростило налогообложение и развитие государств. Они стали основой для кредитов, накоплений и сложных экономических систем. Таким образом, деньги возникли как ответ на потребности растущих обществ в универсальном инструменте обмена, сохраняющем ценность во времени.

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Где и когда появились первые монеты?

Первые монеты появились в VII веке до н.э. в Лидийском царстве, которое находилось на территории современной Турции. Конечно лидийцы не были первыми, кто изобрел концепцию денежных знаков, которые могли бы служить средством сбережения и платы. Культуры по всему миру использовали драгоценные камни, ракушки, бусины и другие предметы в качестве валюты. По мере развития цивилизаций люди начали использовать в качестве валюты слитки разных металлов, обычно из золота, меди, серебра или бронзы.

Новшеством лидийцев была чеканка монет из небольших количеств драгоценных металлов, которые можно было легко перевозить, а в качестве гарантии качества использовалась королевская печать. Первые монеты, по-видимому, были сделаны в Лидии в середине VII века из электрума (сплав серебра и золота) во время правления царя Гигеса. Его потомки, сначала Ардис, потом Садиатт и Алиатт, продолжили чеканить монеты, а царь Крез положил начало чеканке монет уже из чистого серебра и золота. Сначала каждая такая монета весила по 10,7 грамма, но потом вес золотой монеты уменьшили до 8,1 грамма.

Статер Гигеса или Креза не сразу исчез после персидского завоевания Лидии. После того, как Кир Великий завоевал Лидийское царство, монеты в Сардах продолжили чеканить и распространять по всей Персидской империи. Около 515 г. до н. э. начали чеканить золотые дарики и серебряные сиглосы либо сикли (в иврите слово трансформировалось в шекели). К тому времени идея монет уже распространилась на соседние государства.

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Правда ли первые монеты появились в Лидии?

В середине V века до н. э. древнегреческий историк Геродот писал в своем трактате "История", что лидийцы первыми начали чеканить и использовать золотые и серебряные монеты. Хотя Геродот упоминает об изобретении монет лидийцами лишь вскользь, он записывает многочисленные истории о лидийском царе Крезе, о богатстве которого в античном мире ходили легенды. Современные историки скептически относятся к некоторым историям, записанным Геродотом, но подлинность древнейших монет была подтверждена.

В 1910 году был раскопан древний город Сарды, который был столицей Лидии до персидского завоевания. Археологические раскопки в Сардах показали, что во времена Креза город строили из обожженного сырцового кирпича, и он действительно был уничтожен пожаром во время Ионийского восстания, как и описывал Геродот. Археологи также обнаружили в Сардах места, где лидийцы очищали металлы и чеканили монеты.